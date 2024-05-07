https://ria.ru/20240507/mask-1944276853.html

Маск встретился с президентом Аргентины

Маск встретился с президентом Аргентины - РИА Новости, 07.05.2024

Маск встретился с президентом Аргентины

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:00

2024-05-07T03:00

2024-05-07T03:00

аргентина

илон маск

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. "Отличная встреча с президентом Милеем", - написал Маск в социальной сети X. В апреле Маск уже встречался с Милеем, на встрече обсуждалась возможность инвестиций предпринимателя в литиевые месторождения в Аргентине.

https://ria.ru/20231225/mask-1917858926.html

аргентина

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аргентина, илон маск