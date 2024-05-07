https://ria.ru/20240507/martynova-1944439687.html

Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии

Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024

Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии

Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:50

2024-05-07T15:50

2024-05-07T16:50

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новгородская область

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россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, передает корреспондент РИА Новости."Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений", — сказал судья Алексей Становский.Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета (ребенок сломал челюсть и получил травму головы). Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала случившееся несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.* Организация, признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, новгородская область, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)