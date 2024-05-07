https://ria.ru/20240507/martynova-1944439687.html
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии
Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:50
2024-05-07T15:50
2024-05-07T16:50
происшествия
великий новгород
новгородская область
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944442233_0:244:1280:964_1920x0_80_0_0_01086e9e3edd4fbfe88ce88e9f7c3f8f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, передает корреспондент РИА Новости."Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений", — сказал судья Алексей Становский.Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета (ребенок сломал челюсть и получил травму головы). Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала случившееся несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.* Организация, признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
великий новгород
новгородская область
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944442233_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_138318ff19120e5b594bb9b7da4acad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, новгородская область, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии
Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери в 2007-м
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений", — сказал судья Алексей Становский.
Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*
По версии СК
, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета (ребенок сломал челюсть и получил травму головы). Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала случившееся несчастным случаем.
С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае
, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.
Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.
* Организация, признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России.