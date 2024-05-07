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Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024
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15:50 07.05.2024 (обновлено: 16:50 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/martynova-1944439687.html
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии
Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:50
2024-05-07T16:50
происшествия
великий новгород
новгородская область
ставропольский край
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, передает корреспондент РИА Новости."Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений", — сказал судья Алексей Становский.Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета (ребенок сломал челюсть и получил травму головы). Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала случившееся несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.* Организация, признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html
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великий новгород
новгородская область
ставропольский край
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происшествия, великий новгород, новгородская область, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии

Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери в 2007-м

Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений", — сказал судья Алексей Становский.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Эксперты вновь признали жену главреда "Новой газеты - Европы" вменяемой
2 мая, 11:21

Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*

По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета (ребенок сломал челюсть и получил травму головы). Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала случившееся несчастным случаем.
С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.
Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.
Антонина и Алиса на праздновании дня рождения девочки, 26 июля 2006 года. Фотография, ставшая символом кампании в защиту Антонины - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых
13 апреля, 08:00
* Организация, признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
 
ПроисшествияВеликий НовгородНовгородская областьСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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