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Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи - РИА Новости, 07.05.2024
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:39
2024-05-07T12:39
2024-05-07T12:42
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента России Владимира Путина, и особо ценит его за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства. "Сердце переполняет радость за выбор, который сделали всей страной — в пользу суверенитета и процветания Российского государства. Этот курс наш лидер держит последовательно и достойно, выполняя данные обещания. Горжусь, что работаю в его команде. И особо ценю за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен пожелала Путину после инаугурации жизненных и душевных сил, терпения и мудрости в решениях на благо страны. "Поддержим делом и молитвой — ради сильной и крепкой России", - добавила она. Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, мария львова-белова, общество
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи
Львова-Белова: горжусь, что работаю в команде Путина и ценю его отеческий подход
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента России Владимира Путина, и особо ценит его за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства.
«
"Сердце переполняет радость за выбор, который сделали всей страной — в пользу суверенитета и процветания Российского государства. Этот курс наш лидер держит последовательно и достойно, выполняя данные обещания. Горжусь, что работаю в его команде. И особо ценю за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства", - написала Львова-Белова.
Детский омбудсмен пожелала Путину после инаугурации жизненных и душевных сил, терпения и мудрости в решениях на благо страны. "Поддержим делом и молитвой — ради сильной и крепкой России", - добавила она.
Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.