Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 07.05.2024 (обновлено: 12:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/lvova-belova-1944371104.html
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи - РИА Новости, 07.05.2024
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:39
2024-05-07T12:42
россия
владимир путин
мария львова-белова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_92eacba639d3bc799a5489cdc85b50ee.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента России Владимира Путина, и особо ценит его за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства. "Сердце переполняет радость за выбор, который сделали всей страной — в пользу суверенитета и процветания Российского государства. Этот курс наш лидер держит последовательно и достойно, выполняя данные обещания. Горжусь, что работаю в его команде. И особо ценю за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен пожелала Путину после инаугурации жизненных и душевных сил, терпения и мудрости в решениях на благо страны. "Поддержим делом и молитвой — ради сильной и крепкой России", - добавила она. Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_044d1e9f48c832d63815eeaad1276c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, мария львова-белова, общество
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова поблагодарила Путина за отеческий подход к поддержке семьи

Львова-Белова: горжусь, что работаю в команде Путина и ценю его отеческий подход

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что гордится тем, что работает в команде президента России Владимира Путина, и особо ценит его за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства.
«
"Сердце переполняет радость за выбор, который сделали всей страной — в пользу суверенитета и процветания Российского государства. Этот курс наш лидер держит последовательно и достойно, выполняя данные обещания. Горжусь, что работаю в его команде. И особо ценю за отеческий подход к вопросам, связанным с поддержкой семьи и детства", - написала Львова-Белова.
Детский омбудсмен пожелала Путину после инаугурации жизненных и душевных сил, терпения и мудрости в решениях на благо страны. "Поддержим делом и молитвой — ради сильной и крепкой России", - добавила она.
Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Ахмад бин Насер бин Джасем Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
21 марта, 12:40
 
РоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала