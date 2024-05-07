Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на агрессию против Белоруссии
Лукашенко: Белоруссия не будет рисовать линий, ответит мгновенно на агрессию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия мгновенно ответит на военную агрессию против страны, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова привело агентство Белта.
"Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий", — сказал он на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
Глава государства уточнил, что недалеко от белорусской границы сконцентрированы 90 тысяч иностранных военных в рамках учений НАТО. На этом фоне он принял решение выставить подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД.
"Мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", — подчеркнул Лукашенко.
Президент добавил, что проводимые проверки Вооруженных сил Белоруссии показывают эффективность системы боевой и мобилизационной готовности.
Во вторник в Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. Лукашенко заявил, что она носит оборонительный характер. По его словам, военные отработают вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на республику.
Как уточнил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.
Госсекретарь Cовбеза Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что проверка синхронизирована с учениями по отработке применения нестратегического ядерного оружия, о которых объявило накануне российское Минобороны.
В начале 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявлял Владимир Путин, это не нарушает никакие международные обязательства.
Несколько месяцев спустя Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения. В прошлом мае Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России на территорию республики.
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