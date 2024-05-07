https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944526312.html

Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов

Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:26

2024-05-07T20:26

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию и применении войск с использованием ядерных спецбоеприпасов в ходе проверки и принять "окончательное решение". Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. "Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Со ссылкой на слова белорусского президента в сообщении отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая. "И примем окончательное решение", - сказал глава белорусского государства. "Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил белорусский президент.

https://radiosputnik.ru/20240507/lukashenko-1944494273.html

https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html

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белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, су-25, в мире