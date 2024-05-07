Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944526312.html
Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов
Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:26
2024-05-07T20:26
белоруссия
москва
россия
александр лукашенко
владимир путин
су-25
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию и применении войск с использованием ядерных спецбоеприпасов в ходе проверки и принять "окончательное решение". Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. "Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Со ссылкой на слова белорусского президента в сообщении отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая. "И примем окончательное решение", - сказал глава белорусского государства. "Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил белорусский президент.
https://radiosputnik.ru/20240507/lukashenko-1944494273.html
https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, су-25, в мире
Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Су-25, В мире
Лукашенко обсудит с Путиным организацию использования ядерных боеприпасов

Лукашенко обсудит с Путиным координацию войск при применении ядерных боеприпасов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию и применении войск с использованием ядерных спецбоеприпасов в ходе проверки и принять "окончательное решение".
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения
Вчера, 18:27
"Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Со ссылкой на слова белорусского президента в сообщении отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
Вчера, 18:18
"И примем окончательное решение", - сказал глава белорусского государства.
"Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил белорусский президент.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
19 января, 17:35
 
БелоруссияМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСу-25В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала