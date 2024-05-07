https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944477738.html

Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты

Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:29

2024-05-07T17:29

2024-05-07T17:44

александр лукашенко

белоруссия

в мире

нато

минск

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого"."Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы.Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. "Всё это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах", - подчеркнул президент."Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны - это не ко мне. Наша задача - если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр лукашенко, белоруссия, в мире, нато, минск