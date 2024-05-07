https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944477738.html
Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты
Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:44
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого"."Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы.Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. "Всё это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах", - подчеркнул президент."Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны - это не ко мне. Наша задача - если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире, нато, минск
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, НАТО, Минск
Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты
Лукашенко: ТЯО это оружие сдерживания и защиты, в наступление с ним не ходят