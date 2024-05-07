https://ria.ru/20240507/kuban-1944304078.html

На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку

На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку - РИА Новости, 07.05.2024

На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку

Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получат 900 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщили в администрации... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:51

2024-05-07T09:51

2024-05-07T09:52

краснодарский край

жилье

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вениамин кондратьев

ипотека

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КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получат 900 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщили в администрации региона. "Первые 65 человек выплаты уже получили. Всего в этом году жилищные условия улучшат 900 врачей, учителей и соцработников региона", - говорится в сообщении. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал журналистам, что программу поддержки сделали более лояльной, исключив из нее требование о необходимости проживания на Кубани претендентов на выплату в течение 10 лет. Кроме того, был увеличен размер общей площади жилья и расширен состав семьи - для расчета уровня обеспеченности жилым помещением. Мера поддержки была разработана по поручению главы региона в 2022 году. С тех пор, по словам Кондратьева, субсидию в 1 миллион рублей из краевого бюджета уже получили 1800 специалистов – врачи, педагоги и социальные работники.

https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html

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Ольга Фомченкова

жилье, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека