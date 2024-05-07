https://ria.ru/20240507/kuban-1944304078.html
На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку
На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку - РИА Новости, 07.05.2024
На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку
Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получат 900 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщили в администрации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:51
2024-05-07T09:51
2024-05-07T09:52
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жилье
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КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получат 900 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщили в администрации региона. "Первые 65 человек выплаты уже получили. Всего в этом году жилищные условия улучшат 900 врачей, учителей и соцработников региона", - говорится в сообщении. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал журналистам, что программу поддержки сделали более лояльной, исключив из нее требование о необходимости проживания на Кубани претендентов на выплату в течение 10 лет. Кроме того, был увеличен размер общей площади жилья и расширен состав семьи - для расчета уровня обеспеченности жилым помещением. Мера поддержки была разработана по поручению главы региона в 2022 году. С тех пор, по словам Кондратьева, субсидию в 1 миллион рублей из краевого бюджета уже получили 1800 специалистов – врачи, педагоги и социальные работники.
https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека
Краснодарский край, Жилье, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Ипотека
На Кубани 900 соцработников получат миллион рублей на ипотеку
На Кубани 900 врачей, учителей и учителей получат субсидии на взнос по ипотеке
КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получат 900 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщили в администрации региона.
"Первые 65 человек выплаты уже получили. Всего в этом году жилищные условия улучшат 900 врачей, учителей и соцработников региона", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
также рассказал журналистам, что программу поддержки сделали более лояльной, исключив из нее требование о необходимости проживания на Кубани претендентов на выплату в течение 10 лет. Кроме того, был увеличен размер общей площади жилья и расширен состав семьи - для расчета уровня обеспеченности жилым помещением.
Мера поддержки была разработана по поручению главы региона в 2022 году. С тех пор, по словам Кондратьева, субсидию в 1 миллион рублей из краевого бюджета уже получили 1800 специалистов – врачи, педагоги и социальные работники.