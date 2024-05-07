https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944287385.html

Крымский мост утром перекрывали на 35 минут

Крымский мост утром перекрывали на 35 минут - РИА Новости, 07.05.2024

Крымский мост утром перекрывали на 35 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 35 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:48

2024-05-07T07:48

2024-05-07T07:48

специальная военная операция на украине

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 35 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении Сообщение о приостановке движения поступило в 7.00 мск.

https://ria.ru/20240507/udar-1944284920.html

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2024

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крымский мост