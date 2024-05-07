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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 07.05.2024 (обновлено: 07:31 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944285108.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 07.05.2024
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:02
2024-05-07T07:31
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.&quot;Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, приостановлено движение катеров и паромов в Севастополе.В понедельник вечером телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. По его данным, ожидается применение более чем 50 беспилотников с целью израсходовать ресурс систем ПВО, после чего будет нанесен ракетный удар по заранее согласованной цели. Как отмечалось, это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240507/artilleriya-1944283775.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлено движение катеров и паромов в Севастополе.
В понедельник вечером телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. По его данным, ожидается применение более чем 50 беспилотников с целью израсходовать ресурс систем ПВО, после чего будет нанесен ракетный удар по заранее согласованной цели. Как отмечалось, это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский мост
 
 
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