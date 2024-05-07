https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944285108.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 07.05.2024
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:02
2024-05-07T07:02
2024-05-07T07:31
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Кроме того, приостановлено движение катеров и паромов в Севастополе.В понедельник вечером телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. По его данным, ожидается применение более чем 50 беспилотников с целью израсходовать ресурс систем ПВО, после чего будет нанесен ракетный удар по заранее согласованной цели. Как отмечалось, это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240507/artilleriya-1944283775.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли