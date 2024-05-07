Рейтинг@Mail.ru
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:40 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/krganov-1944481273.html
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели - РИА Новости, 07.05.2024
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели
Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:40
2024-05-07T17:40
религия
россия
владимир путин
альбир крганов
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944327663_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_1c351b6a5a94ce05392c8dad0394de9e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в России веками, сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая."Очень важна историческая преемственность, то что в церемонии участвуют религиозные деятели, наряду с политиками и общественными деятелями - это наша традиция, наша история, которая складывалась веками. Многие очень пытались , чтобы мы забыли про свои корни - кто мы, кто наши предки, что происходило, но именно память о прошлом дают человеку правильные решения куда двигаться вперед", - сказал муфтий Крганов, присутствовавший на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.Муфтий подчеркнул, что мусульмане РФ "целиком солидарны с президентом". По его словам, задача всех россиян сегодня - сплотиться и своим единством отвечать недоброжелателям России.Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html
https://radiosputnik.ru/20240507/patriarkh-1944378859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944327663_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_67ff2d4849da3e179a091ac36f67770a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, альбир крганов, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Альбир Крганов, Религия
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели

Муфтий Крганов: присутствие духовных деятелей на инаугурации - верность традиции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и митрополит Волоколамский Антоний перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и митрополит Волоколамский Антоний перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в России веками, сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая.
"Очень важна историческая преемственность, то что в церемонии участвуют религиозные деятели, наряду с политиками и общественными деятелями - это наша традиция, наша история, которая складывалась веками. Многие очень пытались , чтобы мы забыли про свои корни - кто мы, кто наши предки, что происходило, но именно память о прошлом дают человеку правильные решения куда двигаться вперед", - сказал муфтий Крганов, присутствовавший на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Благословение Путина патриархом Кириллом
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину
Вчера, 14:14
Муфтий подчеркнул, что мусульмане РФ "целиком солидарны с президентом". По его словам, задача всех россиян сегодня - сплотиться и своим единством отвечать недоброжелателям России.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Патриарх Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации Путина
Вчера, 13:02
 
РелигияРоссияВладимир ПутинАльбир КргановРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала