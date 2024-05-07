https://ria.ru/20240507/krganov-1944481273.html
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели - РИА Новости, 07.05.2024
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели
Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:40
2024-05-07T17:40
2024-05-07T17:40
религия
россия
владимир путин
альбир крганов
религия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в России веками, сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая."Очень важна историческая преемственность, то что в церемонии участвуют религиозные деятели, наряду с политиками и общественными деятелями - это наша традиция, наша история, которая складывалась веками. Многие очень пытались , чтобы мы забыли про свои корни - кто мы, кто наши предки, что происходило, но именно память о прошлом дают человеку правильные решения куда двигаться вперед", - сказал муфтий Крганов, присутствовавший на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.Муфтий подчеркнул, что мусульмане РФ "целиком солидарны с президентом". По его словам, задача всех россиян сегодня - сплотиться и своим единством отвечать недоброжелателям России.Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html
https://radiosputnik.ru/20240507/patriarkh-1944378859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, альбир крганов, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Альбир Крганов, Религия
Муфтий объяснил, зачем на инаугурации присутствовали религиозные деятели
Муфтий Крганов: присутствие духовных деятелей на инаугурации - верность традиции
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Присутствие религиозных деятелей на церемонии инаугурации президента РФ подчеркивает историческую преемственность, верность традициям, которые складывалась в России веками, сказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Церемония инаугурации Путина
прошла в Кремле 7 мая.
"Очень важна историческая преемственность, то что в церемонии участвуют религиозные деятели, наряду с политиками и общественными деятелями - это наша традиция, наша история, которая складывалась веками. Многие очень пытались , чтобы мы забыли про свои корни - кто мы, кто наши предки, что происходило, но именно память о прошлом дают человеку правильные решения куда двигаться вперед", - сказал муфтий Крганов, присутствовавший на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Муфтий подчеркнул, что мусульмане РФ "целиком солидарны с президентом". По его словам, задача всех россиян сегодня - сплотиться и своим единством отвечать недоброжелателям России.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.