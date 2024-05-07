https://ria.ru/20240507/kran-1944456708.html
Прокуратура проверит сообщения о падении крана на стройке в Краснодаре
Прокуратура проверит сообщения о падении крана на стройке в Краснодаре - РИА Новости, 07.05.2024
Прокуратура проверит сообщения о падении крана на стройке в Краснодаре
Прокуратура проверит информацию о падении крана на строительной площадке в Краснодаре, сообщили в надзорном ведомстве Кубани. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:26
2024-05-07T16:26
2024-05-07T17:22
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о падении крана на строительной площадке в Краснодаре, сообщили в надзорном ведомстве Кубани. "Организована проверка по факту размещения в сети Интернет информации о падении строительного крана на строительной площадке по улице Конгрессной в городе Краснодаре", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство даст оценку соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ. По данным краевого ГУ МЧС, сообщений по поводу происшествия не поступало.
https://ria.ru/20240430/derevo-1943153327.html
https://ria.ru/20240225/vyveska-1929326611.html
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проверит сообщения о падении крана на стройке в Краснодаре
Прокуратура проверит информацию о падении крана на стройплощадке в Краснодаре