https://ria.ru/20240507/koshki-1944422864.html
Хозяин кошек, содержащихся в ужасных условиях, не хотел отдавать животных
Хозяин кошек, содержащихся в ужасных условиях, не хотел отдавать животных - РИА Новости, 07.05.2024
Хозяин кошек, содержащихся в ужасных условиях, не хотел отдавать животных
Хозяин кошек, которых в ужасных условиях содержат в квартире на северо-востоке Москвы, был недоволен тем, что его бывшая девушка успела отдать волонтерам более... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:49
2024-05-07T14:49
2024-05-07T14:58
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хозяин кошек, которых в ужасных условиях содержат в квартире на северо-востоке Москвы, был недоволен тем, что его бывшая девушка успела отдать волонтерам более десятка животных, рассказала журналистам соседка мужчины. По словам соседки, хозяин кошек был очень недоволен тем, что его бывшая девушка отдала 16 животных волонтерам. Ночью в апреле девушка писала соседке, что пока лучше не забирать никаких животных, потому что "он вчера увидел эти переноски и такой скандал устроил дома". Девушка, по словам соседки, также просила волонтеров удалить все фотографии и видео, сделанные в квартире. "Потому что у него связи есть, он найдет все эти фото и будет очень плохо", - цитирует она девушку. Она также уточнила, что в данный момент девушка уже не живет с с ее соседом. На ее сообщения она также не отвечает. Ранее волонтер сообщала РИА Новости, что в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях живут 30 кошек. Предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. Волонтеры уже спасли 16 животных из квартиры в Отрадном. Среди изъятых котов и кошек есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали. В понедельник волонтеры вместе с полицией попытались попасть в квартиру хозяина кошек, они стучали и звонили в дверь, отключили свет, но результата не было. Участковый принял заявление у волонтеров и жильцов дома, взломать дверь квартиры он отказался.
https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html
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отрадное, москва, происшествия
Отрадное, Москва, Происшествия
Хозяин кошек, содержащихся в ужасных условиях, не хотел отдавать животных
Хозяин 30 кошек, содержащихся в плохих условиях, не хотел отдавать их волонтерам
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хозяин кошек, которых в ужасных условиях содержат в квартире на северо-востоке Москвы, был недоволен тем, что его бывшая девушка успела отдать волонтерам более десятка животных, рассказала журналистам соседка мужчины.
По словам соседки, хозяин кошек был очень недоволен тем, что его бывшая девушка отдала 16 животных волонтерам.
Ночью в апреле девушка писала соседке, что пока лучше не забирать никаких животных, потому что "он вчера увидел эти переноски и такой скандал устроил дома".
Девушка, по словам соседки, также просила волонтеров удалить все фотографии и видео, сделанные в квартире.
"Потому что у него связи есть, он найдет все эти фото и будет очень плохо", - цитирует она девушку.
Она также уточнила, что в данный момент девушка уже не живет с с ее соседом. На ее сообщения она также не отвечает.
Ранее волонтер сообщала РИА Новости, что в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное
на северо-востоке Москвы, где в ужасных условиях живут 30 кошек. Предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. Волонтеры уже спасли 16 животных из квартиры в Отрадном. Среди изъятых котов и кошек есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали.
В понедельник волонтеры вместе с полицией попытались попасть в квартиру хозяина кошек, они стучали и звонили в дверь, отключили свет, но результата не было. Участковый принял заявление у волонтеров и жильцов дома, взломать дверь квартиры он отказался.