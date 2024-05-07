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На Украине снесли бюст молодогвардейца Олега Кошевого

На Украине снесли бюст молодогвардейца Олега Кошевого - РИА Новости, 07.05.2024

На Украине снесли бюст молодогвардейца Олега Кошевого

Власти города Канева Черкасской области на Украине снесли установленный при СССР бюст комиссара "Молодой гвардии" Олега Кошевого, а также постамент, на котором... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:12

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти города Канева Черкасской области на Украине снесли установленный при СССР бюст комиссара "Молодой гвардии" Олега Кошевого, а также постамент, на котором стоял этот памятник. В 1939-1940 годах Олег Кошевой учился в каневской школе, после чего вместе с матерью переехал в город Краснодон. "В Каневе демонтировали постамент и бюст Олега Кошевого, установленные у музея народного декоративного искусства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Каневского горсовета в социальной сети Facebook*.Отмечается, что решение о "перемещении из "публичного пространства" было принято мэром Канева Игорем Ренькасом, который отметил, что таким образом в городе "проходит процесс очищения от бывших маркеров оккупации". В прошлом году в том же городе убрали памятный знак "Телеграмма бедноты Каневского уезда Ленину", который располагался напротив гимназии имени Ивана Франко. Десятого ноября 2023 года правительство Украины изъяло из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах, тем самым разрешив местным властям снести эти монументы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

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в мире, украина, россия, черкасская область, молодая гвардия