https://ria.ru/20240507/kori-1-1944297847.html

Южная Корея начала процесс дезактивации реактора Kori-1

Южная Корея начала процесс дезактивации реактора Kori-1 - РИА Новости, 07.05.2024

Южная Корея начала процесс дезактивации реактора Kori-1

Южная Корея во вторник начала процесс дезактивации для последующего демонтажа сейчас уже не работающего первого коммерческого ядерного реактора в стране Kori-1, РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:21

2024-05-07T09:21

2024-05-07T09:31

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СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея во вторник начала процесс дезактивации для последующего демонтажа сейчас уже не работающего первого коммерческого ядерного реактора в стране Kori-1, передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственную энергетическую компанию Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Сообщается, что реактор энергоблока №1 атомной электростанции Kori в городе Пусан был окончательно остановлен в июне 2017 года после примерно 40 лет эксплуатации с апреля 1978 года. KHNP заявила, что начала процесс химической дезактивации для удаления радиоактивных материалов из реактора. Это первый шаг для вывода его из эксплуатации. Для самого демонтажа KHNP необходимо еще получить одобрение Комиссии по ядерной безопасности. Как отмечает агентство, компания использует отечественные технологии и оборудование для процесса дезактивации, что, как ожидается, позволит Южной Корее в будущем выйти на мировой рынок услуг по выводу ядерных установок из эксплуатации. "Успешный демонтаж электростанции имеет большое значение для отраслевой экосистемы. Ожидается, что проект реактора Kori-1 послужит шансом повысить конкурентоспособность отрасли", - заявил представитель KHNP. Обычно на завершение процесса вывода из эксплуатации уходит семь-восемь лет. Однако, по словам официальных лиц, пока неясно, сколько времени потребуется для демонтажа Kori-1 из-за некоторых проблем, связанных со строительством хранилищ отработавшего ядерного топлива.

https://ria.ru/20231026/tvel-1905430449.html

https://ria.ru/20240122/takakhama-1922682345.html

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в мире, космос - риа наука, южная корея, пусан