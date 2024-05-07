https://ria.ru/20240507/konkurs-1944335877.html
Предприниматель из Забайкалья вышла на федеральный этап бизнес конкурса
Предприниматель из Забайкалья вышла на федеральный этап бизнес конкурса - РИА Новости, 07.05.2024
Предприниматель из Забайкалья вышла на федеральный этап бизнес конкурса
Социальный предприниматель из Забайкальского края Екатерина Шаферова вышла на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес" в номинации "Социальное... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:48
2024-05-07T11:48
2024-05-07T11:48
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Социальный предприниматель из Забайкальского края Екатерина Шаферова вышла на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес" в номинации "Социальное обслуживание"; она представила проект "Центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия", сообщает пресс-служба правительства региона. "Изначально наша компания занималась только банковскими спорами, но позже сложилось так, что мы стали экспертами и в семейных правоотношениях, где видели различные семейные истории, которые разыгрывались на наших глазах", - сказала Шаферова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что компания защищала права женщин и детей, которые страдали от домашнего насилия. Так появился данный проект. Конкурс "Мой добрый бизнес" направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, поддержке идей и развития направления корпоративной социальной ответственности. Федеральная оценка продлится до 20 мая.
https://ria.ru/20240507/ekonomika-1944232383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Социальный предприниматель из Забайкальского края Екатерина Шаферова вышла на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес" в номинации "Социальное обслуживание"; она представила проект "Центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Изначально наша компания занималась только банковскими спорами, но позже сложилось так, что мы стали экспертами и в семейных правоотношениях, где видели различные семейные истории, которые разыгрывались на наших глазах", - сказала Шаферова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что компания защищала права женщин и детей, которые страдали от домашнего насилия. Так появился данный проект.
Конкурс "Мой добрый бизнес" направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, поддержке идей и развития направления корпоративной социальной ответственности.
Федеральная оценка продлится до 20 мая.