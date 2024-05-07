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Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России - РИА Новости, 07.05.2024
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17:52 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/konflikt-1944485020.html
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России - РИА Новости, 07.05.2024
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
СБ ООН обсудит 9 мая по запросу России тематику палестино-израильского конфликта, обсуждение пройдет в закрытом режиме, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:52
2024-05-07T17:52
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 7 мая - РИА Новости. СБ ООН обсудит 9 мая по запросу России тематику палестино-израильского конфликта, обсуждение пройдет в закрытом режиме, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "9 мая пройдут, уже по запросу России, закрытые консультации по необычному сюжету - Совет заслушает доклад главы Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Эта старейшая миротворческая миссия ООН и единственная - непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", - указал Полянский. По его словам, потенциал ОНВУП сейчас весьма востребован. "В частности, для мониторинга прекращения огня", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России

Полянский: СБ ООН 9 мая обсудит палестино-израильский конфликт по запросу РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 7 мая - РИА Новости. СБ ООН обсудит 9 мая по запросу России тематику палестино-израильского конфликта, обсуждение пройдет в закрытом режиме, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"9 мая пройдут, уже по запросу России, закрытые консультации по необычному сюжету - Совет заслушает доклад главы Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Эта старейшая миротворческая миссия ООН и единственная - непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", - указал Полянский.
По его словам, потенциал ОНВУП сейчас весьма востребован.
"В частности, для мониторинга прекращения огня", - добавил дипломат.
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