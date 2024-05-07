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Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России - РИА Новости, 07.05.2024
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
СБ ООН обсудит 9 мая по запросу России тематику палестино-израильского конфликта, обсуждение пройдет в закрытом режиме, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:52
2024-05-07T17:52
2024-05-07T17:52
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дмитрий полянский
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 7 мая - РИА Новости. СБ ООН обсудит 9 мая по запросу России тематику палестино-израильского конфликта, обсуждение пройдет в закрытом режиме, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "9 мая пройдут, уже по запросу России, закрытые консультации по необычному сюжету - Совет заслушает доклад главы Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Эта старейшая миротворческая миссия ООН и единственная - непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", - указал Полянский. По его словам, потенциал ОНВУП сейчас весьма востребован. "В частности, для мониторинга прекращения огня", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
Полянский: СБ ООН 9 мая обсудит палестино-израильский конфликт по запросу РФ