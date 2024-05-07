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Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.05.2024
Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии
Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Бен Фарханом Аль Саудом перспективы дальнейшего... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:22
2024-05-07T14:22
2024-05-07T14:22
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эр-рияд (город)
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Бен Фарханом Аль Саудом перспективы дальнейшего развития отношений стран, эскалацию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Эр-Рияд в декабре 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В ведомстве добавили, что стороны уделили особое внимание "рассмотрению вопросов региональной повестки дня в свете беспрецедентной эскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря". "Министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости дальнейшей консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества ради скорейшего политико-дипломатического урегулирования острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, саудовская аравия, эр-рияд (город), сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров обсудил эскалацию конфликта в Газе с главой МИД Саудовской Аравии