https://ria.ru/20240507/konflikt-1944414215.html

Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.05.2024

Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Бен Фарханом Аль Саудом перспективы дальнейшего... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:22

2024-05-07T14:22

2024-05-07T14:22

в мире

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Бен Фарханом Аль Саудом перспективы дальнейшего развития отношений стран, эскалацию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Эр-Рияд в декабре 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В ведомстве добавили, что стороны уделили особое внимание "рассмотрению вопросов региональной повестки дня в свете беспрецедентной эскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря". "Министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости дальнейшей консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества ради скорейшего политико-дипломатического урегулирования острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, эр-рияд (город), сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток