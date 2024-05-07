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Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки - РИА Новости, 07.05.2024
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08:23 07.05.2024 (обновлено: 10:29 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/klebanov-1944289141.html
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки - РИА Новости, 07.05.2024
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки
Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова уволили после задержания за получение взятки, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:23
2024-05-07T10:29
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 7 мая — РИА Новости. Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова уволили после задержания за получение взятки, сообщила пресс-служба главы республики."Глава Башкортостана Радий Хабиров своим указом освободил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова от занимаемой должности", — говорится в релизе.В пресс-службе пояснили, что против Клебанова возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. По соответствующей статье Уголовного кодекса бывшему министру грозит до 15 лет лишения свободы. Хабиров принял решение уволить чиновника сразу, как только подтвердилась информация о совершенном им преступлении, отмечается в релизе."Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что Хабиров вместе с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от "недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки".В Следственном комитете уточнили, что Клебанова подозревают в получении взятки в пять миллионов рублей. Как утверждает следствие, такую сумму он потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя. Речь идет о платежах по договорам на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов, которые компания заключила с АО "Башкиравтодор" (Клебанов входит в его совет директоров). За взятку Клебанов обещал общее покровительство и способствование в получении платежей, а в противном случае угрожал создавать искусственные препятствия для получения оплаты. В результате компания передала министру требуемую сумму. Сейчас решается вопрос об избрании Клебанову меры пресечения, добавили в СК.Клебанов занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Любовь Минакова.
https://ria.ru/20240502/arest-1943399807.html
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происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки

Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки

© Фото : Александр Клебанов/TelegramМинистр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Александр Клебанов/Telegram
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 мая — РИА Новости. Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова уволили после задержания за получение взятки, сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров своим указом освободил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова от занимаемой должности", — говорится в релизе.
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В пресс-службе пояснили, что против Клебанова возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. По соответствующей статье Уголовного кодекса бывшему министру грозит до 15 лет лишения свободы.
Хабиров принял решение уволить чиновника сразу, как только подтвердилась информация о совершенном им преступлении, отмечается в релизе.
"Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что Хабиров вместе с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от "недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки".
В Следственном комитете уточнили, что Клебанова подозревают в получении взятки в пять миллионов рублей. Как утверждает следствие, такую сумму он потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя. Речь идет о платежах по договорам на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов, которые компания заключила с АО "Башкиравтодор" (Клебанов входит в его совет директоров). За взятку Клебанов обещал общее покровительство и способствование в получении платежей, а в противном случае угрожал создавать искусственные препятствия для получения оплаты. В результате компания передала министру требуемую сумму.
Сейчас решается вопрос об избрании Клебанову меры пресечения, добавили в СК.
Клебанов занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Любовь Минакова.
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