https://ria.ru/20240507/kino-1944513118.html

В России оборудуют центры в малых населенных пунктах для доступа к кино

В России оборудуют центры в малых населенных пунктах для доступа к кино - РИА Новости, 07.05.2024

В России оборудуют центры в малых населенных пунктах для доступа к кино

Президент РФ Владимир Путин поручил оснастить к 2030 году оборудованием до 900 центров в малых населенных пунктах для доступа граждан к достижениям российского... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:14

2024-05-07T19:14

2024-05-07T21:18

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил оснастить к 2030 году оборудованием до 900 центров в малых населенных пунктах для доступа граждан к достижениям российского кино, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Оснащение к 2030 году необходимым оборудованием до 900 центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах (с численностью населения до 50 тыс. человек) в целях обеспечения доступа граждан к достижениям современного российского кинематографа, подключение таких центров к единой цифровой платформе, содержащей в том числе библиотеку аудиовизуального контента", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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общество, россия, владимир путин