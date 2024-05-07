https://ria.ru/20240507/kholodnaya_voyna-1944281836.html
Китай призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Китай призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне - РИА Новости, 07.05.2024
Китай призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Китай и Франция должны совместно противостоять новой холодной войне и блоковой конфронтации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:31
2024-05-07T05:31
2024-05-07T05:34
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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай и Франция должны совместно противостоять новой холодной войне и блоковой конфронтации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Си Цзиньпин 6 мая провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. "Обе стороны должны отстаивать независимость и совместно предотвращать новую холодную войну или блоковую конфронтацию", - приводит во вторник слова китайского лидера МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны работать вместе ради равноправного и упорядоченного многополярного мира. Глава КНР отметил, что Пекин готов поддерживать стратегические связи с Парижем, уважать основные интересы друг друга, укреплять стратегическую стабильность двусторонних отношений, раскрывать огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества. В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240507/kitay-1944281627.html
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в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, В мире
Китай призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
Си Цзиньпин: Китай и Франция должны совместно противостоять новой холодной войне