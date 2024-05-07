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Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении - РИА Новости, 07.05.2024
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23:05 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/khischenie-1944545843.html
Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении
Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении - РИА Новости, 07.05.2024
Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении
Бывшего депутата думы Ставропольского края приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за хищение бюджетных средств на сумму более 84 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:05
2024-05-07T23:05
происшествия
ставропольский край
александровский район
единая россия
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ПЯТИГОРСК, 7 мая – РИА Новости. Бывшего депутата думы Ставропольского края приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за хищение бюджетных средств на сумму более 84 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Судом установлено, что в июле 2018 года бывший депутат, являясь председателем СППК "Новокавказский", предоставил в краевое министерство сельского хозяйства заявку и документы на соискание гранта, в которых указал заведомо завышенную стоимость планируемого к приобретению оборудования. "В действительности он завысил стоимость товара на сумму, превышающую 57 млн рублей, при его фактической стоимости около 26 млн рублей. На основании фиктивных документов обвиняемому предоставлен грант на приобретение модульного завода по переработке молока на сумму 49,8 млн рублей", – говорится в сообщении. Кроме того, в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года экс-депутат от имени двух подконтрольных юридических лиц предоставил в региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития ложные сведения о покупке оборудования для производства сыра, переработки сельскохозяйственной и молочной продукции, завладев тем самым субсидией на сумму более 34 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", – заключили в ведомстве. По информации краевого УФСБ, осужденным по делу о мошенничестве является Владимир Дорошенко. Он был избран в думу Ставропольского края на дополнительных выборах, проходивших в Александровском районе в 2019 году. Входил во фракцию "Единая Россия", работал в двух комитетах: по промышленности и здравоохранению.
https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html
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происшествия, ставропольский край, александровский район, единая россия
Происшествия, Ставропольский край, Александровский район, Единая Россия
Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении

Экс-депутата Ставрополья осудили на 9,5 года по делу о хищении более 84 млн руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 мая – РИА Новости. Бывшего депутата думы Ставропольского края приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за хищение бюджетных средств на сумму более 84 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что в июле 2018 года бывший депутат, являясь председателем СППК "Новокавказский", предоставил в краевое министерство сельского хозяйства заявку и документы на соискание гранта, в которых указал заведомо завышенную стоимость планируемого к приобретению оборудования.
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"В действительности он завысил стоимость товара на сумму, превышающую 57 млн рублей, при его фактической стоимости около 26 млн рублей. На основании фиктивных документов обвиняемому предоставлен грант на приобретение модульного завода по переработке молока на сумму 49,8 млн рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года экс-депутат от имени двух подконтрольных юридических лиц предоставил в региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития ложные сведения о покупке оборудования для производства сыра, переработки сельскохозяйственной и молочной продукции, завладев тем самым субсидией на сумму более 34 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", – заключили в ведомстве.
По информации краевого УФСБ, осужденным по делу о мошенничестве является Владимир Дорошенко. Он был избран в думу Ставропольского края на дополнительных выборах, проходивших в Александровском районе в 2019 году. Входил во фракцию "Единая Россия", работал в двух комитетах: по промышленности и здравоохранению.
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