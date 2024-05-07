https://ria.ru/20240507/khimoruzhie-1944414976.html

В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия

В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия - РИА Новости, 07.05.2024

В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия

И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:24

2024-05-07T14:24

2024-05-07T14:31

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ГААГА, 7 мая - РИА Новости. И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими сторонами, недостаточно обоснована, говорится в заявлении ОЗХО. Как следует из заявления, секретариат ОЗХО отслеживает ситуацию на Украине с февраля 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия. "И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили Организации об обвинениях в применении химического оружия... Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована", - сообщили в организации. В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, техсекретариат организации фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию организации. Он также сообщал, что РФ проинформировала ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ. В конце 2023 года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.

https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)