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В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия - РИА Новости, 07.05.2024
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14:24 07.05.2024 (обновлено: 14:31 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/khimoruzhie-1944414976.html
В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия
В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия - РИА Новости, 07.05.2024
В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия
И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:24
2024-05-07T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
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ГААГА, 7 мая - РИА Новости. И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими сторонами, недостаточно обоснована, говорится в заявлении ОЗХО. Как следует из заявления, секретариат ОЗХО отслеживает ситуацию на Украине с февраля 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия. "И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили Организации об обвинениях в применении химического оружия... Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована", - сообщили в организации. В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, техсекретариат организации фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию организации. Он также сообщал, что РФ проинформировала ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ. В конце 2023 года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия

ОЗХО: Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 7 мая - РИА Новости. И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими сторонами, недостаточно обоснована, говорится в заявлении ОЗХО.
Как следует из заявления, секретариат ОЗХО отслеживает ситуацию на Украине с февраля 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия.
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"И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили Организации об обвинениях в применении химического оружия... Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована", - сообщили в организации.
В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, техсекретариат организации фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию организации. Он также сообщал, что РФ проинформировала ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.
В конце 2023 года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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