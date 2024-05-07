В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия
ОЗХО: Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химоружия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 7 мая - РИА Новости. И Россия, и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако информация, предоставленная Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими сторонами, недостаточно обоснована, говорится в заявлении ОЗХО.
Как следует из заявления, секретариат ОЗХО отслеживает ситуацию на Украине с февраля 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия.
"И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили Организации об обвинениях в применении химического оружия... Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована", - сообщили в организации.
В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, техсекретариат организации фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию организации. Он также сообщал, что РФ проинформировала ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.
В конце 2023 года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.