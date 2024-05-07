https://ria.ru/20240507/khimoruzhie-1944412506.html
ОЗХО продолжит оказывать помощь Украине в сфере защиты от химоружия
ОЗХО продолжит оказывать помощь Украине в сфере защиты от химоружия - РИА Новости, 07.05.2024
ОЗХО продолжит оказывать помощь Украине в сфере защиты от химоружия
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник сообщила, что продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:17
2024-05-07T14:17
2024-05-07T14:17
в мире
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нидерланды
кирилл лысогорский
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ГААГА, 7 мая - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник сообщила, что продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от химического оружия. "ОЗХО продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от химического оружия согласно статье X Конвенции (КЗХО - ред.)", - говорится в заявлении, распространенном организацией во вторник. Отмечается, что в этих рамках секретариат ОЗХО работает над проведением учебных курсов по реагированию на чрезвычайные ситуации и предоставлению защитного оборудования, а также оборудования для обнаружения и идентификации химвеществ. Ранее постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Россия продолжит активно информировать организацию о сохраняющейся химической угрозе на Украине. Так, в марте на полях сессии исполсовета ОЗХО Россия представила данные об использовании Киевом химически опасных объектов в военных целях. Как сообщал замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, кирилл лысогорский, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Кирилл Лысогорский, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ОЗХО продолжит оказывать помощь Украине в сфере защиты от химоружия
ОЗХО продолжит оказывать помощь Украине по запросу в сфере защиты от химоружия