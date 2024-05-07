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Китай готов работать с Россией в области авиации, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
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16:49 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944466278.html
Китай готов работать с Россией в области авиации, заявил посол в Москве
Китай готов работать с Россией в области авиации, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Китай готов работать с Россией в области авиации, заявил посол в Москве
Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией в области авиации, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:49
2024-05-07T16:49
технологии
китай
россия
чжан ханьхуэй
экономика
в мире
авиация
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией в области авиации, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай придает большое значение сотрудничеству между двумя странами в области авиации и готов активно продвигать сотрудничество с российской стороной по соответствующим проектам", - сказал посол. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
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технологии, китай, россия, чжан ханьхуэй, экономика, в мире, авиация
Технологии, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Экономика, В мире, Авиация
Китай готов работать с Россией в области авиации, заявил посол в Москве

Посол Ханьхуэй: КНР готова продвигать сотрудничество с Россией в области авиации

© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : посольство КНР в РФ
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией в области авиации, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Китай придает большое значение сотрудничеству между двумя странами в области авиации и готов активно продвигать сотрудничество с российской стороной по соответствующим проектам", - сказал посол.
Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией
Вчера, 16:29
 
ТехнологииКитайРоссияЧжан ХаньхуэйЭкономикаВ миреАвиация
 
 
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