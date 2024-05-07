https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944463997.html

КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве

КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024

КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве

Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:43

2024-05-07T16:43

2024-05-07T16:43

экономика

китай

россия

монголия

чжан ханьхуэй

газпром

сила сибири — 2

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки был интегрирован в единое целое, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Цена на газ - не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод "Сила Сибири-2". На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование. Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества", - сказал посол. Дипломат отметил, что Китай выступает за модель, где процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое. "Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведёт к взаимообучению и контактам двух сторон в ещё большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка", - уверен Ханьхуэй. Он также добавил, что в Китае с нетерпением ждут, когда обе стороны "определят модели взаимовыгодного сотрудничества и реализуют проект в ближайшее время". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://ria.ru/20240401/gazoprovod-1937031391.html

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944453824.html

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экономика, китай, россия, монголия, чжан ханьхуэй, газпром, сила сибири — 2, в мире