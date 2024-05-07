https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944463997.html
КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве
КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве
Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:43
2024-05-07T16:43
2024-05-07T16:43
экономика
китай
россия
монголия
чжан ханьхуэй
газпром
сила сибири — 2
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155822/49/1558224974_0:241:2784:1807_1920x0_80_0_0_a1088a6d4af55f72a2d33a2357ad9da5.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки был интегрирован в единое целое, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Цена на газ - не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод "Сила Сибири-2". На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование. Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества", - сказал посол. Дипломат отметил, что Китай выступает за модель, где процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое. "Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведёт к взаимообучению и контактам двух сторон в ещё большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка", - уверен Ханьхуэй. Он также добавил, что в Китае с нетерпением ждут, когда обе стороны "определят модели взаимовыгодного сотрудничества и реализуют проект в ближайшее время". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://ria.ru/20240401/gazoprovod-1937031391.html
https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944453824.html
китай
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155822/49/1558224974_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_9f8c16c2f2f2071bb69316f989c4985c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, монголия, чжан ханьхуэй, газпром, сила сибири — 2, в мире
Экономика, Китай, Россия, Монголия, Чжан Ханьхуэй, Газпром, Сила Сибири — 2, В мире
КНР и Россия обсуждают детали "Силы Сибири-2", заявил посол в Москве
Посол Ханьхуэй: Китай и Россия активно обсуждают детали проекта "Сила Сибири-2"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки был интегрирован в единое целое, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Цена на газ - не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод "Сила Сибири-2". На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование. Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества", - сказал посол.
Дипломат отметил, что Китай выступает за модель, где процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое.
"Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведёт к взаимообучению и контактам двух сторон в ещё большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка", - уверен Ханьхуэй.
Он также добавил, что в Китае с нетерпением ждут, когда обе стороны "определят модели взаимовыгодного сотрудничества и реализуют проект в ближайшее время".
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию
в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома
" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин
говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.