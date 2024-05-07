https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944453824.html
КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве
КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве
Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики, заявил в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:17
2024-05-07T16:17
2024-05-07T16:30
экономика
китай
россия
пекин
чжан ханьхуэй
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн российской нефти, что на 24% больше, чем в прошлом году, а с января по март этого года Китай импортировал из России 28,53 миллиона тонн сырой нефти, что на 12,9% больше, чем в прошлом году, "при этом объем импорта в марте приблизился к максимальному месячному показателю за всю историю". "С точки зрения рыночного спроса, энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет широкие перспективы. Уверен, что при совместных усилиях Китай и Россия будут и далее продолжать поддерживать здоровое и стабильное развитие торговли сырой нефтью и другими энергоносителями. В условиях колебаний на мировом энергетическом рынке Китай всегда вносил положительный вклад в поддержку глобальной энергетической безопасности", - сказал посол. "Вместе с этим Китай последовательно выступает против односторонних санкций и вмешательства третьих сторон в торговлю энергоресурсами", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
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экономика, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, в мире
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Чжан Ханьхуэй, В мире
КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве
Посол Ханьхуэй: Китай и Россия будут развивать торговлю энергоресурсами
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Посол отметил, что Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн российской нефти, что на 24% больше, чем в прошлом году, а с января по март этого года Китай импортировал из России 28,53 миллиона тонн сырой нефти, что на 12,9% больше, чем в прошлом году, "при этом объем импорта в марте приблизился к максимальному месячному показателю за всю историю".
"С точки зрения рыночного спроса, энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет широкие перспективы. Уверен, что при совместных усилиях Китай и Россия будут и далее продолжать поддерживать здоровое и стабильное развитие торговли сырой нефтью и другими энергоносителями. В условиях колебаний на мировом энергетическом рынке Китай всегда вносил положительный вклад в поддержку глобальной энергетической безопасности", - сказал посол.
"Вместе с этим Китай последовательно выступает против односторонних санкций и вмешательства третьих сторон в торговлю энергоресурсами", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.