https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944453824.html

КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве

КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.05.2024

КНР и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью, заявил посол в Москве

Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики, заявил в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:17

2024-05-07T16:17

2024-05-07T16:30

экономика

китай

россия

пекин

чжан ханьхуэй

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн российской нефти, что на 24% больше, чем в прошлом году, а с января по март этого года Китай импортировал из России 28,53 миллиона тонн сырой нефти, что на 12,9% больше, чем в прошлом году, "при этом объем импорта в марте приблизился к максимальному месячному показателю за всю историю". "С точки зрения рыночного спроса, энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет широкие перспективы. Уверен, что при совместных усилиях Китай и Россия будут и далее продолжать поддерживать здоровое и стабильное развитие торговли сырой нефтью и другими энергоносителями. В условиях колебаний на мировом энергетическом рынке Китай всегда вносил положительный вклад в поддержку глобальной энергетической безопасности", - сказал посол. "Вместе с этим Китай последовательно выступает против односторонних санкций и вмешательства третьих сторон в торговлю энергоресурсами", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://ria.ru/20240507/kitay-1944452918.html

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экономика, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, в мире