https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944352968.html

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами - РИА Новости, 07.05.2024

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами

В преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью РИА Новости об усилиях Пекина... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:30

2024-05-07T17:30

2024-05-07T17:40

интервью

интервью - авторы

китай

россия

чжан ханьхуэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569341318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4d247efb16d757360a68ec77f732a62.jpg

В преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью РИА Новости об усилиях Пекина по урегулированию украинского кризиса, перспективах развития российско-китайского сотрудничества в энергетике и авиастроении, объяснил, почему в России популярны китайские автомобили, и оценил масштаб влияния санкций США на торговые расчеты между Пекином и Москвой.– Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Китай в этом году. По сообщению ряда СМИ, визит Путина в КНР может стать его первым зарубежным визитом после переизбрания президентом на новый срок. Какую оценку этому дает китайская сторона? Соглашения о сотрудничестве в каких сферах планируют подписать обе стороны в ходе визита?– В марте прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве страны для своего первого государственного визита после переизбрания на пост председателя КНР. Это в полной мере продемонстрировало высокий уровень и особенность взаимодействия между Китаем и Россией в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху. Дипломатия глав двух государств является фундаментальной гарантией стабильности и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Главы двух государств договорились продолжать поддерживать тесные контакты и проводить углубленный обмен мнениями по китайско-российским отношениям и стратегическим вопросам, представляющим общий интерес. Президент Владимир Путин – старый друг председателя Си Цзиньпина и китайского народа. Китайская сторона приветствует государственный визит Путина после его вступления в должность президента.В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Обе стороны в ходе празднования данного юбилея и проведения перекрестных Годов культуры Китая и России сделают все, чтобы полноценно реализовать договоренности, достигнутые лидерами двух государств, укрепить согласованность планов развития двух стран и способствовать практическому сотрудничеству в различных областях. Являясь крупными державами с мировым влиянием, Китай и Россия несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества. Китай готов работать с Россией над укреплением многостороннего стратегического взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций, продвигать реформирование системы глобального управления и эффективно руководить процессом формирования сообщества единой судьбы человечества.– В прошлом году обе страны досрочно достигли поставленных целей по объему двустороннего товарооборота. Планируют ли Китай и РФ устанавливать новые цели по объему двустороннего товарооборота в этом году? На каком уровне?– Обе стороны официально не обсуждали этот вопрос.– Как сообщалось, Китай планировал импортировать нефть из Ирана. По этой причине сократятся ли поставки нефти из России в Китай? Намерен ли Китай увеличить импорт нефти из России? Насколько?– Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай. В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн российской нефти, что на 24% больше, чем в прошлом году. С января по март этого года Китай импортировал из России 28,53 миллиона тонн сырой нефти, что на 12,9% больше, чем в прошлом году. При этом объем импорта в марте приблизился к максимальному месячному показателю за всю историю. С точки зрения рыночного спроса, энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет широкие перспективы. Уверен, что при совместных усилиях Китай и Россия будут и далее продолжать поддерживать здоровое и стабильное развитие торговли сырой нефтью и другими энергоносителями. В условиях колебаний на мировом энергетическом рынке Китай всегда вносил положительный вклад в поддержку глобальной энергетической безопасности. Вместе с этим Китай последовательно выступает против односторонних санкций и вмешательства третьих сторон в торговлю энергоресурсами.– Когда Россия и Китай планируют начать новый раунд диалога по вопросам безопасности в Евразии, о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего недавнего визита в Пекин? Какие страны региона примут участие в диалоге? Будет ли он проходить в рамках существующих многосторонних платформ, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), или будет создана новая платформа для такого диалога?– В настоящее время в мире происходят беспрецедентные перемены, и ситуация на международной арене претерпевает все более глубокие изменения. Одна за другой в мире вспыхивают "горячие точки", такие как украинский кризис, конфликт на Ближнем Востоке. В разных местах появляются террористические угрозы и совершаются теракты, ряд стран прибегает к политике односторонних действий, возникает система международного управления с политикой грубой силы. Растет количество элементов неопределенности и нестабильности и на Евразийском континенте, на котором расположены Китай и Россия.Два года назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу в области глобальной безопасности – китайское решение проблемы глобальной безопасности. Он выступил за новый путь в сфере безопасности, предполагающий диалог вместо конфронтации, партнерство вместо союзничества и взаимный выигрыш вместо игры с нулевой суммой. За последние два года Китай придерживался концепции строительства сообщества единой судьбы человечества, всемерно реализовал инициативу в области глобальной безопасности, активно продвигал двусторонние и многосторонние обмены и сотрудничество в области безопасности, совершенствовал систему управления глобальной безопасности, изучал долгосрочные пути достижения устойчивой безопасности и стал важной силой в поддержании мира и стабильности во всем мире. Выдвинутая Китаем концепция общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности получила широкую поддержку международного сообщества, в том числе российской стороны. Будучи постоянными членами Совета безопасности ООН, Китай и Россия тесно сотрудничают на международной арене, отстаивая настоящий мультилатерализм, способствуя поддержанию безопасности в Евразии и глобальной стратегической стабильности. Китай готов и впредь работать с Россией над укреплением стратегического сотрудничества, объединять усилия в реализации инициативы в области глобальной безопасности, совместно защищать международную справедливость и вносить новый вклад в поддержание международной и региональной безопасности и стабильности.– Россия высоко оценивает мирную инициативу по Украине, выдвинутую в Пекине. Планирует ли китайская сторона обсудить этот вопрос во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай или в ходе других встреч на высоком уровне? Какие первые шаги, по мнению Китая, необходимо предпринять для реализации мирной инициативы?– Прошло уже более двух лет с начала полномасштабной эскалации кризиса на Украине. Боевые действия затягиваются, сейчас самое насущное – восстановить мир. По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию. Китай стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "четыре принципа", "четыре общие черты" и "три темы для размышления", которые стали основополагающими принципами Китая в политическом урегулировании украинского кризиса. Именно придерживаясь этих принципиальных идей, Китай находится в тесном контакте со всеми сторонами, включая Россию, Украину и международное сообщество, играя конструктивную роль в урегулировании кризиса и содействуя примирению и переговорам.Недавно Китай провел второй раунд "челночной дипломатии", осуществляя углубленный обмен мнениями с Россией, Украиной и соответствующими европейскими государствами о том, как добиться прекращения огня, как можно скорее прекратить боевые действия и способствовать политическому урегулированию кризиса. Все стороны высоко оценивают усилия Китая и его справедливую позицию в посредничестве. Они ожидают, что Китай будет играть более конструктивную роль, и единогласно признают, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН, способен посредничать между Россией, Украиной и другими сторонами, осуществлять передачу информации, содействовать выработке общих подходов при сохранении разногласий, и создавать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров.В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира. Мы готовы и впредь играть собственную роль, вносить мудрость и силу Китая в продвижение политического решения украинского кризиса.– Каков риск того, что объем торговли между Китаем и РФ значительно сократится к концу года из-за ограничений, связанных с банковскими расчетами? Существуют ли какие-либо решения этой проблемы?– Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы.– Как продвигаются переговоры по проекту китайско-российского широкофюзеляжного пассажирского самолета? Каковы перспективы сотрудничества между двумя странами в этой области?– Китай придает большое значение сотрудничеству между двумя странами в области авиации и готов активно продвигать сотрудничество с российской стороной по соответствующим проектам.– Как продвигаются переговоры по проекту газопровода "Сила Сибири-2"? Насколько вероятно, что стороны договорятся о цене на газ в ближайшее время?– Цена на газ – не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод "Сила Сибири-2". На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование. Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества. Китай выступает за модель, где процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое. Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведет к взаимообучению и контактам двух сторон в еще большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка. Мы с нетерпением ждем, когда обе стороны расширят свой кругозор, определят модели взаимовыгодного сотрудничества и реализуют проект в ближайшее время.– Есть ли статистические данные о том, насколько вырос экспорт китайских автомобилей в Россию в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года? Планирует ли Китай создать новые производственные базы в России в дополнение к производству китайских автомобилей на бывшем заводе Mercedes Benz под Москвой?– В 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов США. При этом Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей. С начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество. Посольство КНР в РФ готово и далее поддерживать автомобильные компании двух стран в развитии сотрудничества на основе коммерческих принципов.– Главы государств двух государств придают большое значение развитию туризма. Есть ли вероятность, что Китай и Россия подпишут соглашение о взаимном безвизовом туризме, как это было сделано Китаем с Грузией?– Китай и Россия "примыкают" друг к другу и являются важными туристическими направлениями друг для друга. Развитие туристического сотрудничества играет важную роль в стимулировании развития смежных областей в двух странах и укреплении социальной основы китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В 2023 году Россия была включена в список первых 20 пилотных стран, куда были организованы групповые туры для граждан Китая. Политика Китая и России по отмене виз для групповых туров работает и реализуется нормально. Туристы двух стран со все большим энтузиазмом ездят друг к другу в гости. По статистическим данным китайской стороны, количество российских туристов, посетивших Китай за весь 2023 год, достигло 997,9 тысячи человек, а по данным российской статистики, число китайских туристов в России за тот же период составило 477 тысяч человек, что вывело Китай на первое место среди всех стран по въездному туризму. Кроме того, туристические ведомства Китая и России поддерживают тесную связь и осуществляют взаимодействие в рамках двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества. В этом году в России пройдет заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, встреча министров туризма стран БРИКС и другие встречи в рамках этих механизмов. Убежден, что благодаря постоянному совершенствованию туристического сотрудничества двух стран на высшем уровне, а также реализации различных благоприятных мер и постоянному улучшению условий инфраструктуры, китайско-российское туристическое сотрудничество непременно получит еще большее развитие.– Главы двух государств объявили 2024-2025 годы перекрестными годами китайской и российской культуры. Это редкая возможность для россиян познакомиться с китайской культурой. Каких мероприятий следует ожидать россиянам, и в каких мероприятиях им стоит принять участие?– Лидеры Китая и России всегда придавали большое значение развитию сотрудничества в гуманитарной сфере. В октябре прошлого года, когда президент Владимир Путин посетил Китай для участия в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", он вместе с председателем Си Цзиньпином объявил о проведении перекрестных годов китайско-российской культуры в 2024-2025 годах. Китай и Россия – великие культурные державы с прекрасными культурными традициями и богатым культурным наследием. Под стратегическим руководством глав государств двух стран обмены и сотрудничество в области культуры между Китаем и Россией благополучно развиваются и стали неотъемлемой и важной частью государственных отношений между двумя странами.Министерства культуры Китая и России запланировали в рамках перекрестных годов сотни красочных мероприятий, в том числе выставки памятников культуры, кинопоказы, сценические представления, молодежные культурно-творческие обмены, а также обмены между китайскими и российскими писателями. Кроме того, Китайский культурный центр в Москве, являющийся важным окном показа китайской культуры российской общественности, проводит и будет проводить различные мероприятия по знакомству с китайской культурой. Убеждены, что эти мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению связей между народами Китая и России и помогут вывести сотрудничество между двумя странами в гуманитарной области на новый уровень!

https://ria.ru/20240503/sanktsii-1943732523.html

https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942469221.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html

https://ria.ru/20240425/gaz-1942178216.html

https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html

https://ria.ru/20240423/kitay-1941721398.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, китай, россия, чжан ханьхуэй