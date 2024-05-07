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Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
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13:31 07.05.2024 (обновлено: 13:32 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/khamas-1944392574.html
Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ
Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ
Правительство Израиля было удивлено заявлением палестинского движения ХАМАС по поводу согласия с условиями соглашения, сформированного посредниками из Катара и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:31
2024-05-07T13:32
в мире
израиль
катар
египет
джо байден
уильям бернс
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство Израиля было удивлено заявлением палестинского движения ХАМАС по поводу согласия с условиями соглашения, сформированного посредниками из Катара и Египта, получило текст ответа ХАМАС только через час после его публикации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. Ранее движение ХАМАС объявило, что согласились на сформулированные посредниками из Катара и Египта условия перемирия, которое предусматривает три этапа по 42 дня, в течение которых в секторе Газа должно быть установлено полное прекращение огня и произойдёт обмен израильских заложников на палестинских заключенных. "Трое израильских чиновников сообщили, что заявление ХАМАС в понедельник удивило израильское правительство, а также то, что Израиль получил текст ответа движения от посредников только через час после того, как ХАМАС опубликовало свое заявление", - сообщает Axios. Как сообщается, когда израильтяне прочитали ответ ХАМАС, они были удивлены, увидев, что он содержит "много новых элементов", которые не были частью предыдущего предложения, с которым согласился Израиль и которое было представлено ХАМАС со стороны США, Египта и Катара несколько дней назад. "Это выглядело как совершенно новое предложение", - приводит портал слова одного из чиновников. Два высокопоставленных израильских чиновника заявили, что, когда делегация ХАМАС была в Каире на выходных, египтяне сделали им новое предложение без согласования с Израилем. При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США пригласили израильтян в Каир на выходных, но те решили не отправлять свою команду. Один из израильских чиновников признал, что это была ошибка, из-за которой Израиль потерял возможность более тщательно следить за ходом переговоров. Как сообщается, представители администрации президента США Джо Байдена и глава ЦРУ Уильям Бернс знали о новом предложении, но не сообщили об этом Израилю.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html
https://ria.ru/20240507/ssha-1944278145.html
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в мире, израиль, катар, египет, джо байден, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Джо Байден, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ

Axios: Израиль получил ответ ХАМАС через час после публикации условий соглашения

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство Израиля было удивлено заявлением палестинского движения ХАМАС по поводу согласия с условиями соглашения, сформированного посредниками из Катара и Египта, получило текст ответа ХАМАС только через час после его публикации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее движение ХАМАС объявило, что согласились на сформулированные посредниками из Катара и Египта условия перемирия, которое предусматривает три этапа по 42 дня, в течение которых в секторе Газа должно быть установлено полное прекращение огня и произойдёт обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
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"Трое израильских чиновников сообщили, что заявление ХАМАС в понедельник удивило израильское правительство, а также то, что Израиль получил текст ответа движения от посредников только через час после того, как ХАМАС опубликовало свое заявление", - сообщает Axios.
Как сообщается, когда израильтяне прочитали ответ ХАМАС, они были удивлены, увидев, что он содержит "много новых элементов", которые не были частью предыдущего предложения, с которым согласился Израиль и которое было представлено ХАМАС со стороны США, Египта и Катара несколько дней назад.
"Это выглядело как совершенно новое предложение", - приводит портал слова одного из чиновников.
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Два высокопоставленных израильских чиновника заявили, что, когда делегация ХАМАС была в Каире на выходных, египтяне сделали им новое предложение без согласования с Израилем.
При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США пригласили израильтян в Каир на выходных, но те решили не отправлять свою команду. Один из израильских чиновников признал, что это была ошибка, из-за которой Израиль потерял возможность более тщательно следить за ходом переговоров.
Как сообщается, представители администрации президента США Джо Байдена и глава ЦРУ Уильям Бернс знали о новом предложении, но не сообщили об этом Израилю.
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