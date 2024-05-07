Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ
Axios: Израиль получил ответ ХАМАС через час после публикации условий соглашения
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство Израиля было удивлено заявлением палестинского движения ХАМАС по поводу согласия с условиями соглашения, сформированного посредниками из Катара и Египта, получило текст ответа ХАМАС только через час после его публикации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее движение ХАМАС объявило, что согласились на сформулированные посредниками из Катара и Египта условия перемирия, которое предусматривает три этапа по 42 дня, в течение которых в секторе Газа должно быть установлено полное прекращение огня и произойдёт обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
"Трое израильских чиновников сообщили, что заявление ХАМАС в понедельник удивило израильское правительство, а также то, что Израиль получил текст ответа движения от посредников только через час после того, как ХАМАС опубликовало свое заявление", - сообщает Axios.
Как сообщается, когда израильтяне прочитали ответ ХАМАС, они были удивлены, увидев, что он содержит "много новых элементов", которые не были частью предыдущего предложения, с которым согласился Израиль и которое было представлено ХАМАС со стороны США, Египта и Катара несколько дней назад.
"Это выглядело как совершенно новое предложение", - приводит портал слова одного из чиновников.
Два высокопоставленных израильских чиновника заявили, что, когда делегация ХАМАС была в Каире на выходных, египтяне сделали им новое предложение без согласования с Израилем.
При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США пригласили израильтян в Каир на выходных, но те решили не отправлять свою команду. Один из израильских чиновников признал, что это была ошибка, из-за которой Израиль потерял возможность более тщательно следить за ходом переговоров.
Как сообщается, представители администрации президента США Джо Байдена и глава ЦРУ Уильям Бернс знали о новом предложении, но не сообщили об этом Израилю.