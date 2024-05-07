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Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина
Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина - РИА Новости, 07.05.2024
Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина
Бывшая глава департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет, об этом сообщает Российская академия образования. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:53
2024-05-07T10:53
2024-05-07T10:58
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сергей собянин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывшая глава департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет, об этом сообщает Российская академия образования."Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Любови Петровны Кезиной. Это невосполнимая утрата для российской науки и Академии", — написано в некрологе.Из сообщения известно, что Кезина умерла вчера. Причины смерти не разглашаются.Кезина родилась в 1938 году. С 1986 года курировала образование в Москве, занимала пост советника мэра столицы Сергея Собянина. В 1995 году стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета. Академик являлась членом президиума союза реабилитологов России, Заслуженным учителем России. Лауреат Ордена "Знак Почета", Ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Медали К.Д. Ушинского, Премии Правительства Российской Федерации и Премии Президента Российской Федерации в области образования.
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москва, россия, сергей собянин, российская академия образования
Москва, Россия, Сергей Собянин, Российская академия образования
Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина
Экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Бывшая глава департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет, об этом сообщает Российская академия образования
.
"Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Любови Петровны Кезиной. Это невосполнимая утрата для российской науки и Академии", — написано в некрологе.
Из сообщения известно, что Кезина умерла вчера. Причины смерти не разглашаются.
Кезина родилась в 1938 году. С 1986 года курировала образование в Москве, занимала пост советника мэра столицы Сергея Собянина. В 1995 году стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета. Академик являлась членом президиума союза реабилитологов России, Заслуженным учителем России. Лауреат Ордена "Знак Почета", Ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Медали К.Д. Ушинского, Премии Правительства Российской Федерации и Премии Президента Российской Федерации в области образования.