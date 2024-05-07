https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944469832.html
Суд арестовал журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма
Суд арестовал журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма - РИА Новости, 07.05.2024
Суд арестовал журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма из-за постов в Telegram, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:58
2024-05-07T16:58
2024-05-07T17:42
происшествия
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надежда кеворкова
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма из-за постов в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля", — огласила решение судья Елена Ленская. Во время заседания следователь обосновала выбор меры пресечения тем, что Кеворкова имеет обширные связи, может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, создать искусственные доказательства невиновности.Защита, указывая на наличие у женщины на иждивении почти 90-летних родителей, просила избрать более мягкую меру пресечения, например домашний арест или личное поручительство.Ходатайства о поручительстве направили писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, юрист Екатерина Гордон, правозащитница Ева Меркачева, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев и другие.Адвокат Альбина Павлова отметила, что Кеворкова не признает вину, но сотрудничает со следствием, дает показания, не отрицает, что именно она опубликовала в Telegram-канале статьи, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Сама журналистка лишь коротко и тихо ответила на вопросы судьи, подробную позицию не изложила.Как заявлял адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют публикацию в 2018-м текста российского журналиста Орхана Джемаля, погибшего в ЦАР летом того же года, который он обнародовал еще в 2010-м. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* — текст был размещен в 2021 году.Кеворкова — журналистка и писатель, сотрудничала в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939057307.html
https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, надежда кеворкова, александр проханов, цар
Происшествия, Москва, Надежда Кеворкова, Александр Проханов, ЦАР
Суд арестовал журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма
Суд арестовал журналистку Кеворкову до 6 июля по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма из-за постов в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля", — огласила решение судья Елена Ленская.
Во время заседания следователь обосновала выбор меры пресечения тем, что Кеворкова имеет обширные связи, может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, создать искусственные доказательства невиновности.
Защита, указывая на наличие у женщины на иждивении почти 90-летних родителей, просила избрать более мягкую меру пресечения, например домашний арест или личное поручительство.
Ходатайства о поручительстве направили писатель Александр Проханов
, журналист Максим Шевченко, юрист Екатерина Гордон, правозащитница Ева Меркачева, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев и другие.
Адвокат Альбина Павлова отметила, что Кеворкова не признает вину, но сотрудничает со следствием, дает показания, не отрицает, что именно она опубликовала в Telegram-канале статьи, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Сама журналистка лишь коротко и тихо ответила на вопросы судьи, подробную позицию не изложила.
Как заявлял адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют публикацию в 2018-м текста российского журналиста Орхана Джемаля
, погибшего в ЦАР летом того же года, который он обнародовал еще в 2010-м. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* — текст был размещен в 2021 году.
Кеворкова — журналистка и писатель, сотрудничала в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.