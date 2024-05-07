https://ria.ru/20240507/kazanforum-1946127569.html

Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей

Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей - РИА Новости, 15.05.2024

Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей

Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-07T17:23

2024-05-07T17:23

2024-05-15T13:42

россия

казань

марат хуснуллин

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе которых закрытые плечи и собранные волосы для женщин, а также деловой стиль и максимально закрытая одежда. "Для женщин: деловой стиль, по возможности максимально закрыто, не допускается одежда с декольте, с открытыми спиной, талией и животом; закрытые плечи и локти, длина юбки/брюк – ниже колен, не допускаются глубокие разрезы", - говорится в рекомендациях. Одежда должна быть из непрозрачной, необтягивающей ткани, волосы – собраны. Если имеются пирсинг и татуировки, их необходимо закрыть. Для мужчин на форуме также рекомендованы деловой стиль, брюки длиной ниже колен, непрозрачная, необтягивающая ткань одежды. Не допускается одежда с открытыми спиной и животом, пирсинг и татуировки также необходимо закрыть. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

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россия, казань, марат хуснуллин, россия — исламский мир: kazanforum 2024