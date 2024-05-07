Рейтинг@Mail.ru
Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 07.05.2024 (обновлено: 13:42 15.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kazanforum-1946127569.html
Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей
Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей - РИА Новости, 15.05.2024
Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей
Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-07T17:23
2024-05-15T13:42
россия
казань
марат хуснуллин
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427658_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_d6b27496d61c6829ace345cf126ede6d.jpg
КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе которых закрытые плечи и собранные волосы для женщин, а также деловой стиль и максимально закрытая одежда. "Для женщин: деловой стиль, по возможности максимально закрыто, не допускается одежда с декольте, с открытыми спиной, талией и животом; закрытые плечи и локти, длина юбки/брюк – ниже колен, не допускаются глубокие разрезы", - говорится в рекомендациях. Одежда должна быть из непрозрачной, необтягивающей ткани, волосы – собраны. Если имеются пирсинг и татуировки, их необходимо закрыть. Для мужчин на форуме также рекомендованы деловой стиль, брюки длиной ниже колен, непрозрачная, необтягивающая ткань одежды. Не допускается одежда с открытыми спиной и животом, пирсинг и татуировки также необходимо закрыть. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427658_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_83efaea8064909095b1ab85c166202ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, марат хуснуллин, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей

Гостям KazanForum рекомендованы деловой стиль и максимально закрытая одежда

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе которых закрытые плечи и собранные волосы для женщин, а также деловой стиль и максимально закрытая одежда.
«
"Для женщин: деловой стиль, по возможности максимально закрыто, не допускается одежда с декольте, с открытыми спиной, талией и животом; закрытые плечи и локти, длина юбки/брюк – ниже колен, не допускаются глубокие разрезы", - говорится в рекомендациях.
Одежда должна быть из непрозрачной, необтягивающей ткани, волосы – собраны. Если имеются пирсинг и татуировки, их необходимо закрыть.
Для мужчин на форуме также рекомендованы деловой стиль, брюки длиной ниже колен, непрозрачная, необтягивающая ткань одежды. Не допускается одежда с открытыми спиной и животом, пирсинг и татуировки также необходимо закрыть.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Девушка в национальном костюме на открытии выставочной экспозиции Russia Halal Expo - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая
21 апреля, 17:59
 
РоссияКазаньМарат ХуснуллинРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала