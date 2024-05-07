Организаторы KazanForum опубликовали рекомендации по внешнему виду гостей
Гостям KazanForum рекомендованы деловой стиль и максимально закрытая одежда
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Организаторы международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" опубликовали рекомендации по внешнему виду для гостей форума, в числе которых закрытые плечи и собранные волосы для женщин, а также деловой стиль и максимально закрытая одежда.
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"Для женщин: деловой стиль, по возможности максимально закрыто, не допускается одежда с декольте, с открытыми спиной, талией и животом; закрытые плечи и локти, длина юбки/брюк – ниже колен, не допускаются глубокие разрезы", - говорится в рекомендациях.
Одежда должна быть из непрозрачной, необтягивающей ткани, волосы – собраны. Если имеются пирсинг и татуировки, их необходимо закрыть.
Для мужчин на форуме также рекомендованы деловой стиль, брюки длиной ниже колен, непрозрачная, необтягивающая ткань одежды. Не допускается одежда с открытыми спиной и животом, пирсинг и татуировки также необходимо закрыть.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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