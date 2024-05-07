https://ria.ru/20240507/kapital-1944536057.html
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка
Капитализация фондового рынка РФ к 2030 г должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:33
2024-05-07T21:33
2024-05-07T21:33
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Капитализация фондового рынка РФ к 2030 г должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение роста капитализаций фондового рынка не менее чем до 66 процентов валового внутреннего продукта к 2030 году и до 75 процентов валового внутреннего продукта к 2036 году", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
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экономика, россия
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка
Путин: капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти до 66% ВВП