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Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 07.05.2024
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21:33 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/kapital-1944536057.html
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка
Капитализация фондового рынка РФ к 2030 г должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:33
2024-05-07T21:33
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Капитализация фондового рынка РФ к 2030 г должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение роста капитализаций фондового рынка не менее чем до 66 процентов валового внутреннего продукта к 2030 году и до 75 процентов валового внутреннего продукта к 2036 году", - говорится в тексте указа.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка

Путин: капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти до 66% ВВП

© iStock.com / primeimagesАнализ инвестиционного ландшафта
Анализ инвестиционного ландшафта - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / primeimages
Анализ инвестиционного ландшафта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Капитализация фондового рынка РФ к 2030 г должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение роста капитализаций фондового рынка не менее чем до 66 процентов валового внутреннего продукта к 2030 году и до 75 процентов валового внутреннего продукта к 2036 году", - говорится в тексте указа.
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