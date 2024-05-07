https://ria.ru/20240507/kandidatury-1944522995.html
В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая
В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая - РИА Новости, 07.05.2024
В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая
Комитет Госдумы по труду и социальной политике на расширенном заседании 12 мая готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:03
2024-05-07T20:03
2024-05-07T20:03
политика
ярослав нилов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на расширенном заседании 12 мая готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы Минтруда, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. "Исходя из имеющейся информации у нас и готовящихся вопросов, комитет Госдумы по труду, вероятно, будет отвечать за подготовку к рассмотрению палатой кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и кандидатуру профильного министра. Все это ожидается 12 числа. Но все это может быть только после рассмотрения и дачи согласия на назначение председателя правительства после внесения документа президентом в Госдуму", - сказал Нилов. Депутат отметил, что после назначения председателя правительства, по действующим нормам, он предлагает структуру правительства и кандидатуры членов правительства. "Комитет по труду и социальной политике планирует рассмотрение в расширенном формате в воскресенье, 12 числа. Но это все предварительный формат, все окончательные решения будут определены тогда, когда все документы поступят и все процедуры официально запустятся", - подчеркнул он.
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политика, ярослав нилов, госдума рф
Политика, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая
Нилов: в ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на расширенном заседании 12 мая готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы Минтруда, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
"Исходя из имеющейся информации у нас и готовящихся вопросов, комитет Госдумы по труду, вероятно, будет отвечать за подготовку к рассмотрению палатой кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и кандидатуру профильного министра. Все это ожидается 12 числа. Но все это может быть только после рассмотрения и дачи согласия на назначение председателя правительства после внесения документа президентом в Госдуму", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что после назначения председателя правительства, по действующим нормам, он предлагает структуру правительства и кандидатуры членов правительства.
"Комитет по труду и социальной политике планирует рассмотрение в расширенном формате в воскресенье, 12 числа. Но это все предварительный формат, все окончательные решения будут определены тогда, когда все документы поступят и все процедуры официально запустятся", - подчеркнул он.