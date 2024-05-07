https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944457212.html
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.05.2024
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:27
2024-05-07T16:27
2024-05-07T16:41
донбасс
украина
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вооруженные силы украины
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
одесса
харьков
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ГРОЗНЫЙ, 7 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами."Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html
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Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров
Кадыров: останавливаться на Донбассе нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами