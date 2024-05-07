Рейтинг@Mail.ru
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 07.05.2024 (обновлено: 16:41 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944457212.html
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.05.2024
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:27
2024-05-07T16:41
донбасс
украина
россия
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
одесса
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами."Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html
донбасс
украина
россия
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:94:992:838_1920x0_80_0_0_754ec4fc08ffb574753b2b4d3863507b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, одесса, харьков, чеченская республика (чечня)
Донбасс, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, Одесса, Харьков, Чеченская республика (Чечня)
Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров

Кадыров: останавливаться на Донбассе нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами.
"Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами", - написал Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровОдессаХарьковЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала