https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944457212.html

Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров

Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.05.2024

Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:27

2024-05-07T16:27

2024-05-07T16:41

донбасс

украина

россия

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

одесса

харьков

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ГРОЗНЫЙ, 7 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров говоря о СВО заявил в своем Telegram-канале, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами."Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html

донбасс

украина

россия

одесса

харьков

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