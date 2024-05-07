Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
Симоньян проверила бицепс главы Чечни Кадырова и отметила его отменное здоровье
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramГлавный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни.
"Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", — написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.
В Кремле сегодня состоялась церемония инаугурации Владимира Путина.
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.
В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".
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