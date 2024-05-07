https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944432280.html

Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова

Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова - РИА Новости, 07.05.2024

Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:25

2024-05-07T15:25

2024-05-07T16:06

общество

россия

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рамзан кадыров

маргарита симоньян

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни."Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", — написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.В Кремле сегодня состоялась церемония инаугурации Владимира Путина.Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, рамзан кадыров, маргарита симоньян, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024