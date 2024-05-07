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Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова - РИА Новости, 07.05.2024
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15:25 07.05.2024 (обновлено: 16:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944432280.html
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова - РИА Новости, 07.05.2024
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:25
2024-05-07T16:06
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни."Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", — написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.В Кремле сегодня состоялась церемония инаугурации Владимира Путина.Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, россия, москва, рамзан кадыров, маргарита симоньян, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Общество, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова

Симоньян проверила бицепс главы Чечни Кадырова и отметила его отменное здоровье

© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramГлавный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни.
"Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", — написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.
В Кремле сегодня состоялась церемония инаугурации Владимира Путина.
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.
В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".
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24 апреля, 18:02
 
ОбществоРоссияМоскваРамзан КадыровМаргарита СимоньянВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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