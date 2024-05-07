https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html

В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации - РИА Новости, 07.05.2024

В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:05

2024-05-07T15:05

2024-05-07T16:43

в мире

израиль

рафах (провинция)

женева (город)

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хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве."Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было", — сообщил представитель УКГВ.Кроме того, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, туда необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, подчеркнул Лаерке."Эти районы должны иметь инфраструктуру, позволяющую принимать беженцев. В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещенное население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться", — заключил спикер.Накануне Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Кроме того, израильские военные закрыли единственные КПП, позволявшие поставлять гуманитарную помощь в Газу, — "Рафах" и "Керем-Шалом".Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что перед началом операции в городе сбросили листовки, в которых жителей восточной части Рафаха призвали эвакуироваться. Военные также проинформировали жителей о расширении гуманитарной зоны от района Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава до центра города Хан-Юнис на юго-востоке. В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html

https://ria.ru/20240501/gaza-1943235224.html

израиль

рафах (провинция)

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), женева (город), оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году