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В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации - РИА Новости, 07.05.2024
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15:05 07.05.2024 (обновлено: 16:43 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html
В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации
В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации - РИА Новости, 07.05.2024
В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации
Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:05
2024-05-07T16:43
в мире
израиль
рафах (провинция)
женева (город)
оон
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве."Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было", — сообщил представитель УКГВ.Кроме того, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, туда необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, подчеркнул Лаерке.&quot;Эти районы должны иметь инфраструктуру, позволяющую принимать беженцев. В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещенное население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться&quot;, — заключил спикер.Накануне Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Кроме того, израильские военные закрыли единственные КПП, позволявшие поставлять гуманитарную помощь в Газу, — "Рафах" и "Керем-Шалом".Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что перед началом операции в городе сбросили листовки, в которых жителей восточной части Рафаха призвали эвакуироваться. Военные также проинформировали жителей о расширении гуманитарной зоны от района Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава до центра города Хан-Юнис на юго-востоке. В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html
https://ria.ru/20240501/gaza-1943235224.html
израиль
рафах (провинция)
женева (город)
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в мире, израиль, рафах (провинция), женева (город), оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Женева (город), ООН, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

УКГВ ООН: Израиль нарушил в Газе все пять норм международного права по эвакуации

© AP Photo / Hatem MoussaЭвакуация жителей сектора Газа
Эвакуация жителей сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Эвакуация жителей сектора Газа
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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе, заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.
"Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было", — сообщил представитель УКГВ.
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Кроме того, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, туда необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, подчеркнул Лаерке.
«

"Эти районы должны иметь инфраструктуру, позволяющую принимать беженцев. В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещенное население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться", — заключил спикер.

Накануне Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.
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Кроме того, израильские военные закрыли единственные КПП, позволявшие поставлять гуманитарную помощь в Газу, — "Рафах" и "Керем-Шалом".
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что перед началом операции в городе сбросили листовки, в которых жителей восточной части Рафаха призвали эвакуироваться. Военные также проинформировали жителей о расширении гуманитарной зоны от района Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава до центра города Хан-Юнис на юго-востоке.
В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)Женева (город)ООНХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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