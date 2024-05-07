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Жителя Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки - РИА Новости, 07.05.2024
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16:06 07.05.2024 (обновлено: 16:14 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/iznasilovanie-1944451580.html
Жителя Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки
Жителя Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки - РИА Новости, 07.05.2024
Жителя Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки
Жителя Владимирской области обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, фигуранта задержали родители девочки, сообщает... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:06
2024-05-07T16:14
происшествия
владимирская область
юрьев-польский
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Жителя Владимирской области обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, фигуранта задержали родители девочки, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Юрьев-Польского 1970 года рождения по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 28 апреля мужчина под надуманным предлогом отвел незнакомую ему малолетнюю девочку в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера. "Родители, которые стали искать ребенка, задержали фигуранта и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - отмечает СУСК. Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, юрьев-польский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Юрьев-Польский, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки

Жителя Юрьев-Польского во Владимирской области обвинили в изнасиловании девочки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Жителя Владимирской области обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, фигуранта задержали родители девочки, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.
"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Юрьев-Польского 1970 года рождения по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, 28 апреля мужчина под надуманным предлогом отвел незнакомую ему малолетнюю девочку в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера.
"Родители, которые стали искать ребенка, задержали фигуранта и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - отмечает СУСК.
Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
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ПроисшествияВладимирская областьЮрьев-ПольскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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