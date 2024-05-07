https://ria.ru/20240507/izbienie-1944533384.html

В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой

В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой - РИА Новости, 07.05.2024

В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой

Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено против учительницы из Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:09

2024-05-07T21:09

2024-05-07T21:09

происшествия

дербентский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено против учительницы из Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района Дагестана на уроке избила семиклассницу указкой, пока та не сломалась. "Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказала Голубова. Также прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку организации образовательного процесса и обеспечению безопасных условий обучения в этой школе.

https://ria.ru/20240214/shkolnik-1927331048.html

дербентский район

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происшествия, дербентский район, россия