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В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой - РИА Новости, 07.05.2024
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21:09 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/izbienie-1944533384.html
В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой
В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой - РИА Новости, 07.05.2024
В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой
Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено против учительницы из Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:09
2024-05-07T21:09
происшествия
дербентский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено против учительницы из Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района Дагестана на уроке избила семиклассницу указкой, пока та не сломалась. "Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказала Голубова. Также прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку организации образовательного процесса и обеспечению безопасных условий обучения в этой школе.
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происшествия, дербентский район, россия
Происшествия, Дербентский район, Россия
В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой

В Дагестане учительницу заподозрили в избиении школьницы указкой, завели дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на город Дербент
Вид на город Дербент - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено против учительницы из Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района Дагестана на уроке избила семиклассницу указкой, пока та не сломалась.
"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказала Голубова.
Также прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку организации образовательного процесса и обеспечению безопасных условий обучения в этой школе.
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