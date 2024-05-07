https://ria.ru/20240507/izbienie-1944424083.html

Источник: избитая американцем во Владивостоке девушка не заявила о побоях

Источник: избитая американцем во Владивостоке девушка не заявила о побоях - РИА Новости, 07.05.2024

Источник: избитая американцем во Владивостоке девушка не заявила о побоях

Американец, арестованный во Владивостоке за кражу у девушки, к которой приехал в гости, вдобавок избил ее, но она не стала заявлять на него о побоях в полицию,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:56

2024-05-07T14:56

2024-05-07T15:09

южная корея

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Американец, арестованный во Владивостоке за кражу у девушки, к которой приехал в гости, вдобавок избил ее, но она не стала заявлять на него о побоях в полицию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину."Американец избил свою знакомую девушку во Владивостоке. Но она отказалась заявлять на него в полицию о побоях, заявила только о краже", - рассказал источник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл в квартире девушки, где, помимо избиения, американец также "душил потерпевшую, затем украл деньги и скрылся".В полиции региона РИА Новости рассказали, что арестованный не понимает русский язык, на допросе ему предоставили переводчика.В УМВД ранее сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

https://ria.ru/20240507/delo-1944420102.html

https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html

южная корея

россия

владивосток

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южная корея, россия, владивосток, происшествия