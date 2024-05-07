https://ria.ru/20240507/israel-1944485183.html

МИД Германии предостерег Израиль от наступления на Рафах

МИД Германии предостерег Израиль от наступления на Рафах - РИА Новости, 07.05.2024

МИД Германии предостерег Израиль от наступления на Рафах

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник вновь предостерегла Израиль от наступления на город Рафах в Секторе Газа, а также призвала открыть КПП "Рафах" и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:52

2024-05-07T17:52

2024-05-07T17:52

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник вновь предостерегла Израиль от наступления на город Рафах в Секторе Газа, а также призвала открыть КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи палестинцам. "Я предостерегаю от крупного наступления на Рафах. Миллион людей не может раствориться в воздухе. Им нужна защита. Им срочно нужна дальнейшая гуманитарная помощь. Для этого должны быть незамедлительно открыты КПП "Рафах" и "Керем-Шалом", - написала Бербок на своей странице в социальной сети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), сектор газа, анналена бербок, хамас, мид германии, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году