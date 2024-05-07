МИД Германии предостерег Израиль от наступления на Рафах
Бербок призвала Израиль открыть КПП "Рафах" и прекратить наступление
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник вновь предостерегла Израиль от наступления на город Рафах в Секторе Газа, а также призвала открыть КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи палестинцам.
"Я предостерегаю от крупного наступления на Рафах. Миллион людей не может раствориться в воздухе. Им нужна защита. Им срочно нужна дальнейшая гуманитарная помощь. Для этого должны быть незамедлительно открыты КПП "Рафах" и "Керем-Шалом", - написала Бербок на своей странице в социальной сети Х.
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
26 апреля, 08:00
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.