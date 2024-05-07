https://ria.ru/20240507/irtysh-1944538483.html

Роспотребнадзор проверит качество воды в реке Иртыш в Тюменской области

Роспотребнадзор проверит качество воды в реке Иртыш в Тюменской области - РИА Новости, 07.05.2024

Роспотребнадзор проверит качество воды в реке Иртыш в Тюменской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области с понедельника из-за паводка начали вести мониторинг качества воды в реке Иртыш и в разводящей сети... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:44

2024-05-07T21:44

2024-05-07T21:44

тюменская область

иртыш (река)

тобольск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области с понедельника из-за паводка начали вести мониторинг качества воды в реке Иртыш и в разводящей сети в городе Тобольске, сообщает информационный центр областного правительства. "Роспотребнадзор Тюменской области начал мониторинг качества воды в реке Иртыш и воды, подаваемой населению города Тобольска, в связи с выходом водной артерии на пойму", - говорится в Telegram-канале информцентра. В видеокомментарии к посту руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо уточнила, что мониторинг по Иртышу и Тобольску ведется "со вчерашнего дня". Характеризуя ситуацию по качеству воды на реках региона в целом, она отметила, что в реке Ишим наблюдается стабильное улучшение ее качества, она в основном отвечает требованиям, в ряд населенных пунктов ведется подвоз чистой воды. "Все это позволяет удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Уровень инфекционной заболеваемости не превышает среднемноголетних значений, вспышечной заболеваемости нет", - заявила Шарухо. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 22.00 (20.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Иртыш в городе Тобольске достиг 571 сантиметра, прибавив за день 5 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 853 сантиметра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе остаются подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных дома, 3 200 приусадебных участков, 38 участков автодорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

иртыш (река)

тобольск

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тюменская область, иртыш (река), тобольск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия