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Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в отечественный IT-сектор - РИА Новости, 07.05.2024
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19:42 07.05.2024 (обновлено: 20:53 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/investitsii-1944520196.html
Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в отечественный IT-сектор
Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в отечественный IT-сектор - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в отечественный IT-сектор
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в 2025-2030 годах темп роста инвестиций в отечественные решения в сфере IT вдвое выше темпа роста ВВП, следует из РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:42
2024-05-07T20:53
технологии
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в 2025-2030 годах темп роста инвестиций в отечественные решения в сфере IT вдвое выше темпа роста ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы": обеспечение в 2025 - 2030 годах темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта", - говорится в тексте указа.
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технологии, россия, владимир путин, экономика
Технологии, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в отечественный IT-сектор

Путин поручил увеличить темп роста инвестиций в IT-сектор в 2025-2030 гг

© iStock.com / gorodenkoffСпециалист по ИТ работает в серверном центре
Специалист по ИТ работает в серверном центре - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Специалист по ИТ работает в серверном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в 2025-2030 годах темп роста инвестиций в отечественные решения в сфере IT вдвое выше темпа роста ВВП, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы": обеспечение в 2025 - 2030 годах темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта", - говорится в тексте указа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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