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Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024
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11:15 07.05.2024 (обновлено: 12:11 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inuguratsiya-1944324653.html
Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России
Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024
Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на церемонию инаугурации президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:15
2024-05-07T12:11
россия
инаугурация владимира путина — 2024
политика
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на церемонию инаугурации президента России, передает корреспондент РИА Новости.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Медведев прибыл на церемонию инаугурации в сопровождении супруги Светланы.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий медведев, владимир путин, светлана медведева
Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Светлана Медведева
Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России

Дмитрий и Светлана Медведевы приехали на церемонию инаугурации президента России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на церемонию инаугурации президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Медведев прибыл на церемонию инаугурации в сопровождении супруги Светланы.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024ПолитикаДмитрий МедведевВладимир ПутинСветлана Медведева
 
 
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