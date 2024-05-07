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Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России

Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024

Медведев с супругой приехали на церемонию инаугурации президента России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на церемонию инаугурации президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:15

2024-05-07T11:15

2024-05-07T12:11

россия

инаугурация владимира путина — 2024

политика

дмитрий медведев

владимир путин

светлана медведева

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на церемонию инаугурации президента России, передает корреспондент РИА Новости.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Медведев прибыл на церемонию инаугурации в сопровождении супруги Светланы.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий медведев, владимир путин, светлана медведева