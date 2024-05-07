https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433732.html
Инаугурация Путина доказала силу России, заявил индонезийский эксперт
Инаугурация Путина доказала силу России, заявил индонезийский эксперт - РИА Новости, 07.05.2024
Инаугурация Путина доказала силу России, заявил индонезийский эксперт
Инаугурация президента РФ Владимира Путина доказала силу России как независимой и самодостаточной нации, заявила РИА Новости аналитик в области политической,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:29
2024-05-07T15:29
2024-05-07T15:41
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина доказала силу России как независимой и самодостаточной нации, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Сегодня мы стали свидетелями пятой церемонии инаугурации президента Путина, прошедшей под коротким и четким лозунгом "мы стали сильнее". Инаугурация еще раз доказывает силу России как независимой и самодостаточной нации, ставшей такой благодаря руководству главы государства, который действительно знает, чего хочет и чего должен достичь его народ на региональной и мировой арене", - отметила эксперт. Конни добавила, что качества, которыми обладает президент Путин как лидер и которыми "восхищаются народы России и всего мира, включая Индонезию", - это его приверженность честности, устойчивому развитию страны, а также ответственности. "Все указывает на то, что он дальновидный лидер", - подытожила аналитик.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, индонезия, владимир путин, в мире, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Индонезия, Владимир Путин, В мире, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Инаугурация Путина доказала силу России, заявил индонезийский эксперт
Аналитик Конни: инаугурация Путина доказала силу России как независимой нации
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина доказала силу России как независимой и самодостаточной нации, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
"Сегодня мы стали свидетелями пятой церемонии инаугурации президента Путина, прошедшей под коротким и четким лозунгом "мы стали сильнее". Инаугурация еще раз доказывает силу России как независимой и самодостаточной нации, ставшей такой благодаря руководству главы государства, который действительно знает, чего хочет и чего должен достичь его народ на региональной и мировой арене", - отметила эксперт.
Конни добавила, что качества, которыми обладает президент Путин как лидер и которыми "восхищаются народы России и всего мира, включая Индонезию", - это его приверженность честности, устойчивому развитию страны, а также ответственности.
"Все указывает на то, что он дальновидный лидер", - подытожила аналитик.