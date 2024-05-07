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Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
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15:26 07.05.2024 (обновлено: 15:48 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:26
2024-05-07T15:48
россия
владимир путин
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения. "Действительно, это работа студентки Академии акварели Дарьи Веселовой. Работа 2014 года, Дарья тогда была на третьем курсе. Называется "Музыкальный натюрморт", это холст, масло, не акварель... Она экспонируется в составе выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели. Эта экспозиция (находится – ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, экспозиция в Кремле планировалась как временная, но "она как-то там прижилась". Сама художница уже давно выпустилась из академии и работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла. "Это честь и лестно для нас", - подчеркнули в академии, комментируя проявление внимания президента к картине.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, владимир путин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией

Путин в Кремле рассматривал "Музыкальный натюрморт" молодой художницы Веселовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения.
"Действительно, это работа студентки Академии акварели Дарьи Веселовой. Работа 2014 года, Дарья тогда была на третьем курсе. Называется "Музыкальный натюрморт", это холст, масло, не акварель... Она экспонируется в составе выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели. Эта экспозиция (находится – ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась", - сказал собеседник агентства.
© Фото : RIA_Kremlinpool / TelegramДарья Веселова. "Музыкальный натюрморт"
Дарья Веселова. Музыкальный натюрморт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool / Telegram
Дарья Веселова. "Музыкальный натюрморт"
По его словам, экспозиция в Кремле планировалась как временная, но "она как-то там прижилась". Сама художница уже давно выпустилась из академии и работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.
"Это честь и лестно для нас", - подчеркнули в академии, комментируя проявление внимания президента к картине.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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