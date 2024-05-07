https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html

Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией

Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024

Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией

Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:26

2024-05-07T15:26

2024-05-07T15:48

россия

владимир путин

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения. "Действительно, это работа студентки Академии акварели Дарьи Веселовой. Работа 2014 года, Дарья тогда была на третьем курсе. Называется "Музыкальный натюрморт", это холст, масло, не акварель... Она экспонируется в составе выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели. Эта экспозиция (находится – ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, экспозиция в Кремле планировалась как временная, но "она как-то там прижилась". Сама художница уже давно выпустилась из академии и работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла. "Это честь и лестно для нас", - подчеркнули в академии, комментируя проявление внимания президента к картине.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, инаугурация владимира путина — 2024