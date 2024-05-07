https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:26
2024-05-07T15:26
2024-05-07T15:48
россия
владимир путин
политика
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944361957_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_95e43adea4eb3574fbed0fb68b36bbb2.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения. "Действительно, это работа студентки Академии акварели Дарьи Веселовой. Работа 2014 года, Дарья тогда была на третьем курсе. Называется "Музыкальный натюрморт", это холст, масло, не акварель... Она экспонируется в составе выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели. Эта экспозиция (находится – ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, экспозиция в Кремле планировалась как временная, но "она как-то там прижилась". Сама художница уже давно выпустилась из академии и работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла. "Это честь и лестно для нас", - подчеркнули в академии, комментируя проявление внимания президента к картине.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944361957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53cf646d8d7fc6e5bc4eba91802a9c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
Путин в Кремле рассматривал "Музыкальный натюрморт" молодой художницы Веселовой
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Картина, которую рассматривал президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию, это работа "Музыкальный натюрморт" студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения.
"Действительно, это работа студентки Академии акварели Дарьи Веселовой. Работа 2014 года, Дарья тогда была на третьем курсе. Называется "Музыкальный натюрморт", это холст, масло, не акварель... Она экспонируется в составе выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели. Эта экспозиция (находится – ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экспозиция в Кремле планировалась как временная, но "она как-то там прижилась". Сама художница уже давно выпустилась из академии и работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.
"Это честь и лестно для нас", - подчеркнули в академии, комментируя проявление внимания президента к картине.