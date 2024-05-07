https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944419674.html

Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД

Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД - РИА Новости, 07.05.2024

Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД

Инаугурация президента РФ Владимира Путина запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре, заявил... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:38

2024-05-07T14:38

2024-05-07T14:38

россия

владимир путин

петр толстой

госдума рф

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. "Инаугурация ставит финальную точку в выборном цикле и одновременно запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре", - написал он.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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