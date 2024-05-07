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Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД - РИА Новости, 07.05.2024
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14:38 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944419674.html
Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД
Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД - РИА Новости, 07.05.2024
Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД
Инаугурация президента РФ Владимира Путина запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре, заявил... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:38
2024-05-07T14:38
россия
владимир путин
петр толстой
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. "Инаугурация ставит финальную точку в выборном цикле и одновременно запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре", - написал он.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, петр толстой, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Петр Толстой, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Инаугурация Путина запускает процесс крупных преобразований, заявили в ГД

Толстой: инаугурация Путина запускает процесс масштабных преобразований

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
"Инаугурация ставит финальную точку в выборном цикле и одновременно запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре", - написал он.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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РоссияВладимир ПутинПетр ТолстойГосдума РФИнаугурация Владимира Путина — 2024Политика
 
 
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