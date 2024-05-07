https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944354824.html
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации
Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:05
россия
инаугурация владимира путина — 2024
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944321206_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_b3692c088cbfa22ee20da88d8baf3fc6.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле.Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944321860_0:0:2860:2146_1920x0_80_0_0_da2934d0a7fd3db4bb0672b3c464c293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, владимир путин
Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Владимир Путин
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации перед вступлением в должность
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле.
Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.