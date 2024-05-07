https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944354824.html

Путин приносит присягу на церемонии инаугурации

Путин приносит присягу на церемонии инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024

Путин приносит присягу на церемонии инаугурации

Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:03

2024-05-07T12:03

2024-05-07T12:05

россия

инаугурация владимира путина — 2024

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944321206_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_b3692c088cbfa22ee20da88d8baf3fc6.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле.Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, владимир путин