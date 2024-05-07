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Путин приносит присягу на церемонии инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
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12:03 07.05.2024 (обновлено: 12:05 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944354824.html
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации
Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:05
россия
инаугурация владимира путина — 2024
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле.Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.
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россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, владимир путин
Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Владимир Путин
Путин приносит присягу на церемонии инаугурации

Путин приносит присягу на церемонии инаугурации перед вступлением в должность

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле.
Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.
 
РоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024ПолитикаВладимир Путин
 
 
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