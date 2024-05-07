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Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:56
2024-05-07T11:56
2024-05-07T11:58
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил в эфире Первого канала, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ. "Разумеется, были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них - из европейских стран, из Соединенных Штатов - после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация в первую очередь для граждан России", - сказал Песков.Песков добавил, что президент принял решение пригласить на инаугурацию детей. "Впервые президент принял решение пригласить детей на инаугурацию. Это те дети, с которыми он общался за последние годы", - сказал Песков. Он уточнил, что это дети из Сириуса, дети героев спецоперации, которые погибли, а также дети, чьи желания президент исполнял в рамках Елки желаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина
Песков: Путин врпервые пригласил на церемонию инаугурации детей
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил в эфире Первого канала
, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ.
"Разумеется, были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них - из европейских стран, из Соединенных Штатов - после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация в первую очередь для граждан России", - сказал Песков.
Песков добавил, что президент принял решение пригласить на инаугурацию детей.
"Впервые президент принял решение пригласить детей на инаугурацию. Это те дети, с которыми он общался за последние годы", - сказал Песков.
Он уточнил, что это дети из Сириуса, дети героев спецоперации, которые погибли, а также дети, чьи желания президент исполнял в рамках Елки желаний.