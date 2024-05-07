https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944351513.html

Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина

Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:56

2024-05-07T11:56

2024-05-07T11:58

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил в эфире Первого канала, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ. "Разумеется, были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них - из европейских стран, из Соединенных Штатов - после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация в первую очередь для граждан России", - сказал Песков.Песков добавил, что президент принял решение пригласить на инаугурацию детей. "Впервые президент принял решение пригласить детей на инаугурацию. Это те дети, с которыми он общался за последние годы", - сказал Песков. Он уточнил, что это дети из Сириуса, дети героев спецоперации, которые погибли, а также дети, чьи желания президент исполнял в рамках Елки желаний.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024