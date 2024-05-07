Рейтинг@Mail.ru
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 07.05.2024 (обновлено: 11:58 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944351513.html
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:56
2024-05-07T11:58
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944336839_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b5a012359c43669b722c637a3c44ea73.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил в эфире Первого канала, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ. "Разумеется, были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них - из европейских стран, из Соединенных Штатов - после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация в первую очередь для граждан России", - сказал Песков.Песков добавил, что президент принял решение пригласить на инаугурацию детей. "Впервые президент принял решение пригласить детей на инаугурацию. Это те дети, с которыми он общался за последние годы", - сказал Песков. Он уточнил, что это дети из Сириуса, дети героев спецоперации, которые погибли, а также дети, чьи желания президент исполнял в рамках Елки желаний.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944336839_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_9cd2298e0cdf7e54a6084e46b01dfa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Это впервые. Песков рассказал о приглашенных на инаугурацию Путина

Песков: Путин врпервые пригласил на церемонию инаугурации детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию президента России Владимира Путина, заявил в эфире Первого канала, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ.
"Разумеется, были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них - из европейских стран, из Соединенных Штатов - после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация в первую очередь для граждан России", - сказал Песков.
Песков добавил, что президент принял решение пригласить на инаугурацию детей.
"Впервые президент принял решение пригласить детей на инаугурацию. Это те дети, с которыми он общался за последние годы", - сказал Песков.
Он уточнил, что это дети из Сириуса, дети героев спецоперации, которые погибли, а также дети, чьи желания президент исполнял в рамках Елки желаний.
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала