Рейтинг@Mail.ru
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 07.05.2024 (обновлено: 11:38 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944335960.html
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков
К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:33
2024-05-07T11:38
инаугурация владимира путина — 2024
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли готово к инаугурации.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков

Песков: к инаугурации Путина все готово

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли готово к инаугурации.
 
Инаугурация Владимира Путина — 2024ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала