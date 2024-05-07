https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944335960.html
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков
К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:33
2024-05-07T11:33
2024-05-07T11:38
инаугурация владимира путина — 2024
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли готово к инаугурации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
К инаугурации Путина все готово, заявил Песков
Песков: к инаугурации Путина все готово