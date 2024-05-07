https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944335960.html

К инаугурации Путина все готово, заявил Песков

К инаугурации Путина все готово, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024

К инаугурации Путина все готово, заявил Песков

К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:33

2024-05-07T11:33

2024-05-07T11:38

инаугурация владимира путина — 2024

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К инаугурации Владимира Путина все готово, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли готово к инаугурации.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия