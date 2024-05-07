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Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина

Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина

Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:45

2024-05-07T10:45

2024-05-07T10:45

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инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в Москве. "Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации", - сказали в посольстве на соответствующий вопрос. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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россия, бельгия, москва, владимир путин, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024, политика